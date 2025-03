"OPROSTI ŠTO NISMO MOGLI DA TE SAČUVAMO" Ćerka Buleta Goncića sahranjena uz potresne stihove

ALEKSANDRA Goncić, ćerka glumca Svetislava Buleta Goncića i Gordane Goncić, sahranjena je danas na Novom groblju u Beogradu.

Foto Nikola Skenderija

Porodica i prijatelji okupili su se danas kako bi Aleksandru, koja je preminula u 27. godini nakon duge borbe s opakom bolešću, ispratili na večni počinak.

Najbolja drugarica Aleksandre Goncić održala je potresan govor.

"U nedoumici i sa velikim pitanjem - zašto? Dok su nam ove reči navirale, srce nam se punilo tugom, ali i ogromnom zahvalnošćču za svaki trenutak proveden sa našom Aki. Uvek vedra, vesela, nasmejana, puna ljubavi za sve oko sebe. Jednom rečju - posebna. Njena radost, smeh i energija bili su zarazni, a talenat za muziku i ples dar koji ju je činio jedinstvenom. Taj talenat je skormno čuvala za sebe i bilo je teško naterati je da zapeva i pred najbližima. Kada je talenat pobedio skromnost, snimila je nekoliko pesama, pa i spot. I svima nama koji smo je voleli postala je zvezda i inspiracija. Volela je muziku, knjige, Harija Potera, Seranove... A najviše svoju porodicu i prijatelje. Njena sposobnost da voli svim srcem bila je dar koji je nesebično delila sa svima koji su je okurživali. Bila je divna sestra svojoj Isidori, brižna unuka, sestričina, tetka, a posebno najlepša i najvoljenija ćerka Buletu i Goci. Mnogbrojnim ljudima ovde ona je bila najbolji prijatelj. To je bila naša Aki - osoba koja se voli, i to mnogo govori o njenoj veličini, o njenom srcu i duši koja je uvek bila spremna da zagrli sve oko sebe. Ona je bila neko ko vam pruži mir i veru da će sve biti u redu. Kako da nastavimo dalje bez nje, ne znamo. Jedino što znamo je da moramo da primenimo ono što smo naučili od nje i po čemu ćemo je najviše pamititi - hrabrost, borbenost, duhovitost. Meni si, Aki, bila najbolji prijatelj, i tako će ostati zauvek. Kroz mene ćeš živeti i nosiću te svuda sa sobom. Ova tuga nikada neće proći. Ostaje samo vera i nada da ćemo naučiti da živimo sa njom. Draga naša Aki, hvala ti što si nesebično delila svoju radost, ljubav, smeh i vreme sa svima nama. Najviše ti hvala što si se borila do samog kraja i oprosti nam što nismo mogli da te sačuvamo, ali obećavamo da ćemo tvoj duh nositi u našim životima i činiti sve da tvoje ime, tvoja ljubav i tvoja snaga žive u svemu što činimo."

Za kraj je pročitala stihove Aleksandrine omiljene pesme:

"Gde su oni dobri anđeli čuvari

Što dolaze tiho da poprave stvari

Ne vidim u mraku leptire i svice

Da ti sklone kosu i osvetle lice"

Pre posmrtnog govora glumica i bliska prijateljica porodice Goncić, Milena Garfild, pročitala je "Besmrtnu pesmu" Mike Antića, čiji su stuhovi:

"Ako ti jave: umro sam



možda će i u tebiodjednom nešto posiveti..."

Glumac Svetislav Bule Goncić se dostojanstveno držao na sahrani ćerke i sve vreme je bio uz suprugu Gordanu i ćerku Isidoru.

Gotovo svi koji su došli da isprate Aleksandru na večni počinak bili su vidno utučeni, a neki su i bili uplakani.

Na beogradsko Novo groblje su došli da porodici izjave saučešće i glumac i producent Radoš Bajić, aktivista Milan Antonijević, glumice Jelena Gavrilović, Jelena Đukić, glumac Goran Jevtić.

Na poslednjem ispraćaju Aleksandre Goncić bili su i Tihomir Stanić, Petar Strugar, Aleksandar Srećković Kubura, Anđela Jovanović, Miodrag Krstović, Milan Milosavljević,Vladimir Aleksić, kao i neki od članova grupe Beogradski sindikat, s kojima je Aleksandra otpevala nekoliko pesama.

Ispred kapele na Novom groblju bila je nepregledna kolona onih koji su čekali da izjave saučešće porodici, a među njima je bio i ministar kulture, Nikola Selaković.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić došao je da izjavi saučešće porodici Goncić. U rukama je nosio buket od belih ljiljana. S njim je bila i njegova saradnica Suzana Vasiljević, koja je bila uplakana.

Tu su bili i Vuk Kostić, Gordan Kičić, Ljiljana Blagojević, Nela Mihailović, Milica Mihajlović, Milutin Mima Karadžić, Anica Dobra, Žarko Stepanov.

Tanja Bošković bila je vidno potresena i uplakana.

Od glumaca, kolega Svetislava Buleta Goncića, na Novo groblje su došli Dara Džokić, Zoran Ćosić, Nataša Ninković, Tanja Bošković, Branimir Brstina, operska pevačica Jadranka Jovanović...

Na poslednjem ispraćaju Aleksandre Goncić bila je i predsednica Pokrajinske vlade Vojvodine, Maja Gojković. Među onima koji su došli da isprate Aleksandru na večni počinak bili su i roditelji predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Anđelko i Angelina Vučić, kao i brat Andrej.

Neutešna porodica primala je saučešće u kapeli na Novom groblju. U kapeli se nalazio venac od ruža roze boje, a na njemu poruka: "Našoj ljubavi".

Aleksandra je završila studije engleskog jezika i kratko radila kao prevodilac. Za prijatelje je bila poznata kao Aki, a njena borba s bolešću trajala je više od dve godine. Malo je poznato da je snimila nekoliko pesama sa članovima Beogradskog sindikata. Iako nije volela da se eksponira u javnosti, njena starija sestra Isidora izgradila je uspešnu karijeru kao rediteljka.

