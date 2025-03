SAHRANJEN SAŠA POPOVIĆ Zbogom uz Zvonka Bogdana, estrada plakala: "Da nije bio dobar čovek, ne bi vas bilo ovoliko"

SAŠA Popović preminuo je 1. marta u 71. godini u Parizu.

Foto: Z. Jovanović

Posle kraće borbe sa rakom, Saša Popović je preminuo u Parizu u 71. godini 1. marta, a sudbina je tako htela da bude sahranjen na Novom bežanijskom groblju dan pred rođendan ćerke Aleksandre, 6. marta.

Supruga Suzana Jovanović sa decom, Aleksandrom i Danijelom Popovićem, kao i kumom, pevačem Dejanom Ćirkovićem Ćirom, je u kapeli na bežanijskom groblju primala saučešća.

Foto: Z. Jovanović

Kovčeg su nosili Žika Jakšić, Ostoja Mijailović, Goran Šljivić, Mikica Gačić, Predrag Pavlović Baki i Sašin lični prijatelj, a krst je bio u rukama njegovog kuma, pevača Dejana Ćirkovića Ćire.

- Meni je zapala ta čast, ali i velika odgovornost da u svega nekoliko rečenica sažmem sve ono što svi mi znamo i mislimo o našem Saletu. Ja neću pričati o velikim televizijskim formatima koji su držali milione uz televizore, neću ni o hitovima koje je napisao, kao ni o zvezdama koje je otkrio i stvorio. Kao i svaki veliki genije, on je imao nekolicinu onih koji su ga osporavali, ali imao je i sve nas koji ga obožavamo. Niko ne može da ospori njegov talenat, njegovu genijalnost, njegov karakter i njegovu odanost poslu zbog koga je i živeo. Niko ne može da ospori njegovu dušu koja je bila satkana od ljubavi i pažnji prema porodici, prema njegovim prijateljima. Ne mogu da ne citiram patrijarha Porfirija koji je na ispraćaju jednoga od najvećih Saletovih prijatelja dr Aleksandra Đorđevića rekao: "Svi smo mi na putu prema Bogu, neko je možda na prvoj, neko na desetoj, a neko na 100. stepenici. I niko od nas ne zna kada će tamo doći. Ali to možda i nije važno, jer svi ćemo tamo doći i svi ćemo se tamo susresti." Zato ovo ne prihvatam kao oproštaj od Saleta. Mi smo došli da mu se poklonimo i da ga pozdravimo na njegovom putu prema Bogu. I sasvim je sigurno da će tamo imati svoje visoko dostojno mesto koje je zaslužio svojim ovozemaljskim životom i nasleđem koje nam svima ostavlja. Postavio nam je visoke standarde koje je teško dostići. I na kraju, kako to dolikuje jednom fantastičnom ocu i suprugu,jednom vanserijskom prijatelju i jednom magu muzičke scene koju je stvorio i kojom je suvereno vladao, nemojmo plakati. Pozdravimo Saleta onako kako je Voja Nedeljković rekao - jednim velikim aplauzom - istakao je u govoru njegov veliki lični prijatelj Dragan.

Sanduk sa Popovićevim telom je spušten u zemlju onako kako je i živeo - uz muziku. Tamburaški orkestar je izveo jednu od omiljenih pesama Saše Popovića "Svirci moji" koju je proslavio Zvonko Bogdan.

Kao da se čitava estrada sjatila pred Popovićevim odrom - ljudi su u redovima čekali da izjave saučešće porodici doskorašnjeg kreativnog direktora "Grand produkcije".

Foto: Z. Jovanović

Foto: Z. Jovanović

Spisak estradnih ličnosti koje su došle da se oproste od Popovića je poduži: Žika Jakšić, Lepa Brena sa suprugom Bobom Živojinovićem, Marija Šerifović, Svetlana Ceca Ražnatović, Jelena Karleuša, Nikola Selaković, Bratislav Gašić, Ivica Dačić, Aco Pejović, Uroš Živković, Voja Nedeljković, Zlata Petrović...

Foto: Z. Jovanović

Dragan Stojković Bosanac sa ćerkom Aleksandrom Džidžom Stojković, Miša Mijatović, Rade Jorović, Gordana i Ilda Šaulić, Goran Ratković Rale, Lidija Vukićević...

Miloš Bojanić, Saša Matić, Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš, Tanja Savić, Beki Bekić, Goran Rale Ratković, Sanja Đorđević, Branko Ružić, Miloš Miša Mijatović, Željko i Milica Mitrović, Dara Bubamara...

Prisutna je bila i Sašina rođena sestra Nena.

Opelo Saši Popoviću služio je vikar Njegove Svetosti patrijarha Porfirija Petar, uz sasluženje pet svestenika i đakona iz parohijske crkve Sv. Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi, kojoj je pripadao i Saša.

- Neka Gospod upokoji dušu sluge svoga Aleksandra koji je ceo život voleo Hrista. Da nije bio dobar čovek ne bi došlo ovoliko vas da ga isprati u život večni. Gospod je ljubav i on ga je voleo celog života. Neka da Bog da se opet svi sretnemo prilikom drugog dolaska Hristovog - rekao je u besedi nakon opela vladika Petar.

Komemoracija Saši Popoviću

Pre sahrane, u Sava centru je održana komemoracija Saši Popoviću.

Komemoraciju je vodio Voja Nedeljković, a film sa arhivskim snimcima sa Popovićem o njegovom životu pušten je pre govora prijatelja i saradnika - i rasplakao Sava centar.

Foto: N. Skenderija

Prva je za govornicu stala Sašina dugogodišnja saradnica i prijateljica, pevačica Ana Bekuta, a potom su se smenjivali Marija Šerifović, Ostoja Mijailović i Predrag Pavlović Baki.

Komemoracija je završena aplauzom koji je trajao nekoliko minuta.

Biografija Saše Popovića

Saša Popović je počeo kao harmonikaš "Slatkog greha" a postao jedan od najuticajnih ljudi u šoubiznisu.

Rođen je 24. aprila 1954. godine u Novom Sadu.

Foto: ATA images/A. Ahel

Kao mlađi gajio je veliku ljubav prema fudbalu, jedno vreme trenirao je u klubu Vojvodina.

Njegov otac bio je višestruki instrumentalista i pevač na Radio Vojvodini, zbog čega je želeo da i njegov naslednik uplovi u svet muzike i počne da svira harmoniku.

Uprkos ljubavi prema sportu, Sašu Popovića je otac upisao u muzičku školu 1964. godine, a ostalo je istorija.

Kao suosnivač diskografske kuće "Grand Production", Saša Popović je ostavio neizbrisiv trag ne samo kao muzičar i voditelj, već i kao vizionar i tvorac mnogih ideja koje su doprinele u razvoju muzičke scene na Balkanu. Autor je jednog od najgledanijih muzičkih takmičenja u regionu, "Zvezde Granda", pomoću kojih je otkrio danas mnoge vrsne i uspešne pevače.

Mnogi ga pamte još iz perioda kada je svirao harmoniku i bio deo grupe "Slatki greh", a u svet muzike uplovio je dosta ranije.

Foto: ATA images/A. Ahel

Godine 1976. osnovao je bend "Lira šou", koji je izvodio narodnu muziku. Bend je dobio pojačanje kada im se priključila Lepa Brena kao glavna pevačica.

Nakon toga, 1982. godine, grupa menja ime u "Slatki greh" i kreće da hara bivšom Jugoslavijom i niže velike uspehe.

Saša je sa ponosom govorio o ovom periodu, istakavši je tada dosegao vrhunac svoje mladosti, jer je sa "Slatkim grehom" doživeo veliku popularnost, obimne turneje i pune koncertne hale.

Nakon raspada grupe "Slatki greh", Popović je nekoliko godina gradio solo karijeru. Snimio je čak 4 albuma od 1992. do 1995. godine, na kojima su gostovali brojni poznati pevači kao što su Zlata Petrović, Rođa Raičević, Dragan Kojić Keba, Beki Bekić, Nenad Knežević Knez i drugi.

Foto: ATA images

U tom periodu sarađivao je sa "ZAM-om", a potom je sa svojim menadžerom Rakom Đokićem počeo da se bavi ovom diskografskom kućom, za koju su izdavali i mnogi drugi vrhunski pevači.

Posle Rakine smrti, suvlasnik produkcijske kuće "ZAM" postao je njegov brat, što je ubrzo dovelo do toga da Saša Popović izađe iz priče.

Sa tada već velikom zvezdom, Lepom Brenom, Popović 1998. godine osniva "Grand produkciju".