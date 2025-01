TUGA U PORODICI EMIRA HADŽIHAFIZBEGOVIĆA: Kad ja krenem "gore"...

GLUMAC Emir Hadžihafizbegović (61) objavio je na društvenim mrežama da je preminuo njegov otac Mustafa.

Foto: Printskrin

- Hvala ti što si me razumeo kad to nije mogao niti hteo niko, osim tebe i moje majke. Hvala ti što si me učio kako steći samopouzdanje i kako je život neprestana borba, uz veru u Boga čije se odluke ne propituju. Pisao bih, dragi oče, još minutama, satima i danima, ali znam da bi ti na ovom mestu rekao: 'Dosta sine, ko je shvatio, shvatio je, ko nije, šta ćeš mu' - nastavio je glumac.

Svom ocu uputio je obećanje i poručio kako samo njih dvojica znaju koliko ga je voleo.

- Obećavam ti, dragi oče, kad ja krenem 'gore', poneću ti slike koje su ti Amra i Edin uzeli iz albuma. Volim te, oče moj, samo nas dvojica znamo koliko - napisao je Hadžihafizbegović.