"QUEEN SYMPHONIC" 28. FEBRUARA U MTS DVORANI

NEZABORAVNO putovanje uz najveće hitove planetarno najpopularnijeg benda svih vremena THE QUEEN, biće održano u okviru jedinstvenog muzičkog projekta „Queen symphonic" 28. februara 2025. godine prvi put u mts Dvorani.

Foto: Promo

U okviru ove, potpuno drugačije „Queen priče“, na sceni će nastupiti rok bend u sinergiji sa Ansamblom hora i orkestra opere Srpskog narodnog pozorišta Novog Sada, te uz svesrdnu podršku Novosadskog big benda, dok će pesme izvoditi četiri fantastična vokala.

Britanski rock sastav Queen, osnovan je 1970. godine, a stvaralaštvo Queen-a i dan dana postoji u brojnim vokalnim i instrumentalnim aranžmanima na svim nivoima. Međutim, aranžer i dirigent Fedor Vrtačnik zauzeo je poseban pristup: stvorio je posebnu mešavinu rok i klasične muzike, pisanu u izazovnom, strastvenom i dramatičnom - simfonijskom stilu.

Verni poštovaoci muzike Fredija Merkjurija, Brajana Meja, Rodžera Tejlora i Džona Dikona, imaće prilike da ćuju kako u symphonic verziji zvuče: One vision, Don't Stop Me Now, Bohemian Rhapsody, Innuendo, Who Wants to Live Forever, I Want it All, It’s a Kind of Magic, We Are The Champions, Hammer to fall, Radio Ga Ga.



