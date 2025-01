NAJLEPŠE PESME ĆEMO TO VEČE PEVATI: Ilda Šaulić o koncertu u čast kralja narodne muzike Šabana Šaulića (FOTO)

ZA TAČNO mesec dana, 18. februara u MTS dvorani velika imena sa naše muzičke scene će pevati u čast legendarnog kralja folka Šabana Šaulića.

Foto: Miloš Nadaždin

Sećanje na muziku legendarnog pevača neguje publika, ali i brojne kolege koje će se okupiti 18. febrauara 2025. da otpevaju hitove koje je za života ostavio. Ovaj jedinstveni događaj biće prilika da se ožive sećanja na Šabana Šaulića, ali i da se njegove pesme čuju u izvođenju nekih od najvećih zvezda naše muzičke scene.

Folk zvezda Ilda Šaulić i ćerka pokojnog pevača za "Večernje novosti" istakla je ovaj koncert za nju izaziva posebne emocije.

- Teško je u moru prelepih pesama koje je ostavio, izabrati one koje ćemo to veče pevati. Još teže je izvesti te numere znajući da ih niko neće doneti kao što je on. Ali, daćemo sve od sebe da sve bude tako, da znam da bi on bio ponosan, i da svi koji te večeri budu na koncertu izađu sa sećanjem na najlepše emocije koje nam je ostavio i na muziku koja će živeti večno.

Podsetimo, kralj narodne muzike stradao je 17. februara 2019. u Nemačkoj.