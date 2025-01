BAJA MALI KNINDŽA O OPASNOSTIMA MODERNOG VREMENA: Veštačka inteligencija, ubiše ovi izduvni gasovi, nemaš parking mesta...

PEVAČ Baja Mali Knindža upozorio je na opasnosti veštačke inteligencije.

- Ja sam napisao jednu pesmu za Džeja pokojnog, ali je, nažalost, bolest bila brža od njega i nije otpevana. A pesma je genijalna. "Glumac" se zove, fantazija. I sad smo je snimili sa njegovim glasom. Isto kao da je on otpevao! Ja ne znam da li da pitam njegovu ženu i decu da li mi možemo da pustimo to, imam kadrova za spot, imamo sve. Jer priča je životna, i zvuči kao da ju je otpevao Džej! Međutim, razmišljao sam i o tome da se mogu naljutiti, jer veštačka inteligencija ne podleže zakonu. Tako da za sada stoji pesma. Međutim, to mi je dokazalo da možeš da namestiš štagod hoćeš! Da li ste videli Trampa i onaj snimak: "Ja sam rođen u Republici Srpskoj"... Nema veze sa životom! Dakle, može se lako manipulisati i namestiti svašta, može da vas zavadi sa nekim, može da se desi svakakav scenario, ni naslutio ne bi! To je jako opasno, ja sam to primetio. Igrice kao igrice sa pucanjem, to je još crnje. Bili smo svedoci... Videli ste i sami, strahota za stahotom. To me najviše plaši zbog dece. Supruzi stalno govorim da vodi negde decu, idu i u Liku i u po onoj našoj prelepoj prirodi, skakuću po potocima, seno kupe, sve hoće da rade! Oni idu tamo, ja ne idem - rekao je Baja Mali Knindža za Republiku.

Kaže i da mu sve brže godine prolaze, što je stariji.

- I sve više starim. Prosto mi je neverovatno, kao da sam juče bio dete, 25 godina mi je proletelo kao tren! Ili smo mi bili drugačiji i sporije se živelo... Hteo bih taman da iskoristim priliku i da se nadovežem na ono pitanje o životu: sporije se živelo, zato je i lepše bilo. Sada svaka kuća ima 2-3 automobila, ubiše ovi izduvni gasovi, nemaš parking mesta, ljudi se posvađaju oko toga... Sve to izaziva neku vrstu konflikta i neprijatnih situacija. Tamo gde sam ja odrastao ujutru u 6 prođe jedan autobus, zapraši onu cestu, i kad se bude vraćao iz Knina, još jednom uveče. I to je to - sa setnim osmehom izgovara Baja.