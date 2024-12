30 GODINA LJUBAVI IZ BEOGRADA: Željko Samardžić održao prvi od velikih prednovogodišnjih koncerata (FOTO)

POP zvezda Željko Samardžić pevao je sinoć Beograđanima u Sava centru, na mestu gde je pre tačno tri decenije, održao svoj prvi koncert u Beogradu pod sloganom "30 godina ljubavi iz Beograda".

Foto: Bojan Petrović

Simbolično, ovaj prednovogodišnji koncert čuvene muzičke legende, održan je na istom mestu, kao pre tri decenije i predstavlja uvod u tradicionalne novogodišnje koncerte koje će Željko održati 28. i 29. decembra u tri termina u MTS dvorani. Foto: Bojan Petrović

Publika je Željka sa nestrpljenjem čekala što je i dokazala ustajanjem sa sedišta, prvim plesom i horskim pevanjem već od uvodne pesme „Dobar dan tugo“, na koju su se odmah sličnim tempom nadovezali takođe hitovi „Posle duge veze“, „Zato kradem“, „Sve si mi naplatila“, „Nije moje da znam“, „Udala se moja crna draga“, „Mesec u vodi“, „Grlica“.

U koncertni finiš muzička zvezda je sa svojim bendom ušao pesmama „Možda“ i „Ljubavnik“, da bi nakon ogromnih aplauza usledio bis tokom kog je izveo „Sipajte mi još jedan viski“. Foto: Bojan Petrović

Nekoliko minuta nakon koncerta, Željko je razgovarao sa našom ekipom „Večernjih novosti“ o ključnim momentima i da ne bi menjao ništa u vezi sa početkom svoje karijere, naglašavajući važnost strpljenja:

- Ne bih ništa, mislim da je strpljenje najvažnije. Mladi pevači moraju da znaju se ništa ne dešava preko noći. Tek kada prođe određeno vreme čovek vidi koliko je bilo pametno ulagati u tako dobre pesme.

U razgovru sa „Novostima“, prisetio se i pokojnih roditelja, pa je istakao da otac isprva nije podržavao njegov izbor da se bavi muzikom:

- Majka me je podržala da se bavim umetnošću, imala je sluha i od nje sam nasledio talenat za pevanje. Moj otac, koji je bio oficir, nije se baš sa tim slagao, ali kako je vreme prolazilo, prihvatio je. Imao sam tu sreću da pre njegove smrti bude prisutan na jednom mom koncertu u Nikšiću, odakle je on rodom i gde je i sahranjen. Bio je ponosan, iako to nije rekao, jer je generalno bio osoba koja nije mnogo govorila - zaključio nam je Željko. Foto: Bojan Petrović

BEZ NjE NIŠTA NE BI BILO

GOVOREĆI o čuvenoj Marini Tucaković, Željko je naglasio njen presudni uticaj na njegovu karijeru.

- Marina je bila konstruktor moje karijere. Ona je znala šta meni najbolje leži. Ipak je to bilo turbulentno vreme. Imao sam tu čast da od nje dobijem pesme koje su i danas aktuelne.