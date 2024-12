SPEKTAKL POSLE SVEGA: Lepa Brena spremnija nego ikad (FOTO)

POSLE nezgode na koncertu u Zagrebačkoj Areni, gde je povredila nogu, folk diva Lepa Brena je prošla operaciju, uspešno se oporavila i sada je spremna za novi početak, a zablistaće u Sava centru, i to za doček Nove 2025. godine.

Foto: Dušan Petrović

Uz hitove koji su obeležili decenije i performans koji obećava spektakularno slavlje, Brena garantuje veče puno emocija, energije i nezaboravnih trenutaka. Foto: Dušan Petrović

- Hvala vam za svu podršku i ljubav. Hvala za sve poruke koje dobijam svakodnevno. Osećam se sjajno. Odmaram se, oporavljam se, svi u kući me maze i paze. Moj tim i ja vam punom parom pripremamo nešto još bolje. Tako da biće mi veliko zadovoljstov da posle dužeg vremena za doček Nove godine budem u Beogradu, a sada u Sava centru. Tako da pripremite se i show must go on - istakla je Brena za „Večernje novosti“.

Nema sumnje da će folk diva prirediti pravi spektakl za sve generacije, podsećajući nas zašto su njene pesme i dalje sinonim za magiju i slavlje.