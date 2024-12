LIK I DELO ŠABANA BAJRAMOVIĆA: U "Odeonu" premijera mjuzikla " Kralj Cigana" (FOTO)

U TEATRU "Odeon" večeras je premijerno izveden mjuzikl "Kralj Cigana" posvećen legendarnom pevaču Šabanu Bajramoviću, u režiji Vladimira Lazića, po pesmama kralja romske muzike.

Foto Dragan Gajić Gaja

Direktor i vlasnik Pink Medija Grupe (Pink Media Group) Željko Mitrović je vest o večerašnjem premijernom izvođenju nove predstave u Teatru "Odeon" otvorenom pre samo tri meseca objavio na svom Instagram nalogu i oduševio brojne pratioce.

Na crvenom tepihu autorka predstave "Kralj Cigana - Me sem Šaban" (Ja sam Šaban") Jelena Miljuš, najavila je da ćemo imati priliku da vidimo nešto potpuno drugačije.



- To je jedan mjuzikl o Šabanovom životu, imamo podršku njegove cele porodice i tima koji je sa njim sarađivao. Počinjemo predstavu sa njegovim životom i odlaskom na Goli otok, pošto mnogi ljudi ne znaju da je on tamo bio čak 4,5 godine. To je bila njegova, takoreći, akademija. On se tu profilisao, opredelio se za muzički žanr. Nakon toga ide njegova karijera, malo i porok, čak je prikazan i period posle njegovog života.Vlasnik Pinka i tvorac teatra "Odeon" neko vreme vredno je radio neko vreme.

- Posebno mi je drago što će danas 17. decembra, na dan stradanja romskog naroda, biti premijera jedne čarobne predstave, koja je u tehnološkom smislu bila veoma teška. Implementirali smo od ej-aj tehnolgije do svih elemenata klasičnog pozorišta. Ovo je unikatan projekat i nadam se da će biti uspešan - rekao je Željko Mitrović uoči premijere i nastavio:

-Predstava se bazira na romskoj kulturi, koja je po svemu posebna. Kada je Šaban Bajramović u pitanju, sa svim elementima džeza i svih drugih ambijentalanlnih pravaca, mislim da je to kruna romske kulture. - Šaban Bajramović je zaslužio ovakvu predstavu. Ona je zapravo posvećena njegovom životu.

Poznati domaći mladi glumac i reditelj, Marko Jovičić i v.d. direktora Teatra "Odeon" je naglasio da je ovo treća premijera za tri meseca i da je u planu četvrta, ali predstava za decu.

Glumačku ekipu ovog mjuzikla čine: Marko Šabanović, Miljana Popović, Milica Vekić, Anisa Gavrilović, Ana Vučić, Katarina Orlandić, Nenad Ćirić, Dimitrije Mita Ilić, Ibrahim Veliev i mnogi drugi.

Publika će novu predstavu "Kralj Cigana" u Teataru "Odeon" nakon premijere koja je bila zakazana za večeras, moći da gleda u još pet termina do kraja godine.



POZNATI U PUBLICI

MNOGE poznate zvanice su svojim prisustvom uveličale premijeru mjuzikla "Kralj Cigana". Crvenim tepihom ispred teatra"Odeon" prošetali su među prvima direktor i vlasnik "Pink media group" i direktorka programa RTV Pink, Željko i Milica Mitrović, porodica Šabana Bajramovića, voditeljka emisije "Magazin IN" i PR teatra "Odeon" Sanja Marinković, glavni i odgovorni urednik dnevnog lista "Večernje novosti" Milorad Vučelić, rok zvezda Oliver Mandić i mnogi drugi.