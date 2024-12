MILIONSKI IZNOS ZA GRAD KRAGUJEVAC: Jelena Karleuša - To je moj novogodišnji poklon

POP pevačica Jelena Karleuša saopštila je da će 31. decembra, za doček, pevati u Kragujevcu na trgu.

Foto: ATA images/A.A.

Kako ističe, dobila je poziv od turističke organizacije i veoma se raduje nastupu koji će biti potpuno besplatan.

Iako mnoge njene kolege za nastup u novogodišnjoj noći uzmu i stotinu hiljda evra, Jelena je odlučila da Kragujevčane dobrano počasti. Osim što će im pevati besplatno, Jelena će donirati gradu Kragujevcu milionsku cifru.

- Desilo se to da je mene turistička organizacija zvala jer nikada nisam pevala u Kragujevcu na trgu. Kad su to pustili kao informaciju, ljudi u Kragujevcu su se oduševili i ne mogu da veruju da Jelena Karleuša dolazi. Imam mnogo fanova tamo, uostalom, to će se videti 31. decembra - započela je priču Jelena i dodala...

- Ne da ću pevati besplatno, nego sam odlučila da od para koje sam pošteno zaradila od pevanja, doniram gradu Kragujevcu, baš zbog Nove godine, pored paketića za decu, jednu veliku novčanu donaciju, milionsku - objasnila je Jelena Karleuša.

Pevačica je zamolila Kragujevčane za malu pomoć.

- Želim da mi građani Kragujevca kažu predlog kome moj novogodišnji poklon da ide, kome da ulepšam praznike tim novcem, koji sam sama zaradila? - rekla je Jelena Karleuša u Informerovom "Kolegijumu".