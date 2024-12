OSTAĆE UPAMĆEN PO HRAPAVOM GLASU: Deset godina od smrti legendarnog DŽoa Kokera

NAVRŠILO se ravno 10 godina otkako je zauvek otišao legendarni rok pevač Džo Koker.

Džon Robert Koker, pevač i tekstopisac iz Šefilda, u karijeri dugoj više od 40 godina, iznedrio je mnoge hitove, od kojih su najpoznatiji "You Are So Beautiful" i "Up Where We Belong" - tema iz filma "Oficir i džentlmen" - kao i interpretacija pesme Bitlsa "With A Little Help From My Friends". U sam vrh muzičke scene vinuo se 60-ih godina prošlog veka, a ostaće upamćen po dubokom, hrapavom glasu i specifičnim pokretima na sceni, posebno desnom rukom.

Koker je dobio više nagrada, uključujući i Gremi 1983. godine, baš za pesmu "Up Where We Belong", koju je otpevao u duetu sa Dženifer Vorns. Na listi 100 najvećih pevača magazina "Roling Stuon", Koker je zauzeo 97 mesto.