BILA SAM SPREČENA: Kaća Grujić izdvojila pesme Katarine Živković, pa uputila poruku Tanji Savić

KATARINA GRUJIĆ GOBELjIĆ otkrila je koja joj je omiljena pesma njene imenjakinje Katarine Živković, koju je došla da podrži na promociji albuma.

Foto: Privatna arhiva

Pevačica je brez okolišanja istakla svoje favorite među pesmama koleginice, a uputila je i poruku Tanji Savić koja je priredila spektakl ove subote u Beogradskoj areni. Foto: Miomir Milić

Na pitanje medija koja joj je omiljena numera sa albuma koleginice Katarine Živković, Kaća kaže:

-Mnogo ima dobrih pesama, pesma „Anđele moj mali“ je jedna savrena numera, posvećena njenom sinu. Definitivno omiljena pesma mi je „Moja pravila“, poslušajte tekst, pa će vam biti jasno – otkrila je Kaća. Foto Novosti

Grujićeva se dotakla se i teme roditeljstva, pa otkrila da li su se ona i Kaća savetovale međusobno oko dece.

-Nismo, nismo ali pesma posvećena njenom sinu je zaista jedna jako emotivna pesma, jako emotvan spot i ja sam plakala kada sam je čula – rekla je pevačica. Foto: Privatna arhiva

Nedavno je izašla i njena pesma „Nijedna kao ja“ koja je za kratko vreme postala veliki hit.

-Pesma je prošla fantastično, mesec dana je bila u trendingu i niko nije mogao da je skine. Nedavno sam je otpevala na jednom nastupu sa željom da probam, kad međutim, svi je znaju i pevaju. To mi je najveći pokazatelj da je pesma stvarno prošla – zadovoljno je ispričala Kaća.

Ona se prisetila i svoje numere „Drugovi“ i intrigantnog spota, kada je u videu momak „gepekovan“, pa otkrila da li je to nešto najveće sto je uradila za spot.

-Ta pesma i spot su mnogo dobro prošli, to je i dan danas jedan veliki hit, Ideja za spot nije moja -prisetila se pevačica. Foto: Privatna arhiva

Nedavno se održao veliki koncert Tanje Savić u Beogradskoj areni, pa je Kaća ovu priliku iskoristila da čestita koleginici na uspešnom koncertu.

-Ispratila sam koncert, želim ovom prilikom da joj čestitam. Jako mi je zao što nisam mogla da dođem da je podržim, bila sam sprečena. Neko me je pitao, kako je ona to sada uspela, moje mišljenje je da bi ona to i pre uradila da je organizovala. I ranije da je održala koncert, napunila bi Arenu, ja sam zaista presrećna, zaslužila je – poručila je Kaća Grujić. Foto: Novosti

Na pitanje kada možemo da očekujemo njen koncert u Areni, pevačica je rekla:

-Čekamo moj drugi studijiski album koji izlazi sledeće godine, i ako, naravno, sve prođe kako treba, definitivno da možete da očekujete.

(GRAND)