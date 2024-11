ČISTA EMOCIJA, NAKLON DO PODA: Ovo je pesma koja je ujedinila pevače

POSLE pesama bržeg ritma, jedan od najtraženijih pevača mlađe generacije Xander odlučio je iznenadi mnoge i snimi baladu.

Foto: Privatna arhiva

Pevač kaže da je i sam iznenađen reakcijom ljudi na tizer pesme, te ne krije uzbuđenje povodom njegove nove pesme pod nazivom “Minut sreće“.

-Pesmu potpisuje fantastičan dvojac Mira Mijatović i Saško Nikolić. Moram da priznam da sam dugo razmišljao da snimim baladu, i ovoga puta sam se odlučio na taj korak. Objavio sam na svom Instagram profilu da li je publika više za pesmu bržeg ritma ili baladu i jednoglasni su bili da to bude balada. Naravno, to ponekad nije sasvim dovoljno. Javila mi se Mira Mijatović tada i rekla da ima pesmu za mene. Otišao sam do studija Saška Nikolića i to je bilo to. Prosto, nekada pesma nađe pevača, mislim da se to ovoga puta dogodilo – rekao je on. Foto: Privatna arhiva

Možemo već da shvatimo da je Ksander okupio estradu ovom pesmom koji su imali prilike da je čuju i nisu krili svoje oduševljenje.

Ksander je takođe na svojim društvenim mrežama podelio i atmosferu iz studija i već možemo da naslutimo da je u pitanju novi veliki hit.

„Ovo se čekalo od tebe” “Bravo” “Naklon do poda”, „Ozbiljno kvalitetna pesma”, samo su neki od komentara, a deo pesme poslušajte u videu.

