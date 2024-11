ZAPISANO U VREMENU: Nedeljko Bilkić ističe da kvalitetna pesma nema rok trajanja i ostaje u narodu (FOTO/VIDEO)

LEGENDARNI Nedeljko Bilkić važi za jednog od najcenjenijih pevača na prostoru Balkana, za nekog ko je u bogatoj karijeri ostavio pregršt hitova za sva vremena.

Foto: Novosti

Nedeljko je danas u Kamernoj sali Radio Beograda 1, upriličio veliku promociju povodom trostrukog CD-a "Zapisano u vremenu". Foto: Novosti

Na ovom važnom momentu za legendu narodne muzike, bili su i njegove kolege, saradnici i prijatelji - Leo Martin, Aca Sofronijević, Čeda Marković, Bilkićeva supruga Dušica Bilkić. Foto: Novosti

- Hvala što ste došli na ovu jednu specijalnu promociju, teško je sažeti takvu jednu karijeru. Nedeljko je najveće ime naše narodne muzike. Proslavio je mnoge svojim pesmama. Velika mi je čast da je u prodaji ovaj trostruki CD i poklopilo se da je izašao na 100 godina Radio Beogarada. Mesto vam je u njoj, naša vrata su vam širom otvorena - rekao je Vladimir Grajić ispred Radio Beograda. Foto: Novosti

Čuveni harmonikaš Branimir Bane Đokić nije štedeo reči hvale:

- Teško je u par minuta izneti ceo život koji sam proveo muzički, ali i privatno sa prijateljem i kolegom. Ne znam šta da kažem, a da to bude sažeto u 45 godina našeg zajedničkog rada. Mnogo sam sa ljudima sarađivao i prvo ću se zahvaliti kolegama koji su se verno i uporno borili da sačuvaju pravu muziku. Ne misle svi tako. Ima ljudi koji misle da počinje život sa njima, a došli su pre dve tri godne na ovu scenu, a ne znaju gde je Radio Beograd. Ali, nećemo o njima već o Nedeljku koji čuva pravu muziku. On je jedan od ne mnogo njih koji pripadaju vrhu najkvalitetnijih. Verujte da dok sam ga sad slušao kako peva, došlo mi je da zaplačem. On peva bolje nego kad je imao 30 godina. Došli smo da ispoštujemo jednog velikog umetnika. Ja ovde pričam malo izmešano, jer me emocije obuzimaju, jer smo veliki prijatelji. Neđo, šta bi ja mogao da kažem, da mi je drago. Zalužili su da RTS napravi veličanstven koncert i to ćemo uraditi mi penzioneri - istakao je Đokić. Foto: Novosti

Svim prisutnima se obratio i Nedeljko:

- Brzo je prošlo, ali srećan sam što moje pesme žive. Ako delo nadživi čoveka to je pravo. Ceo život sam posvetio pevanju i sam sebi pevam. Tako sam naučio. Mladim pevačima poručujem da nauče svoj jezik, pa tek onda tuđi, to jeste da nauče da pevaju svoju pesmu, a ne da kradu tursku muziku, arapsku - zaključio je proslavljeni pevač. Foto: Novosti

Kompletan intervju sa Nedeljkom, kao i atmosferu sa promocije, pogledajte u videu ispod: