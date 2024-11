TANJA SAVIĆ U VELIKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": "Zlatnik" mi je pozlatio karijeru (FOTO/VIDEO)

NA početku sam bila uplašena devetnaestogodišnja devojčica. Morala sam sama da gradim svoj put. U isto vreme je bilo teško, lepo i izazovno, jer sam želela da uspem radom na častan način. S vremenom sam se transformisala u jaku i zrelu ženu. Nijedan trenutak i nijednu notu ne bih menjala.

Foto: Nikola Skenderija

Ovako, gotovo u dahu, sećajući se 2004. godine i prve sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", kada je krenula estradnim putem, za naš list počinje razgovor Tanja Savić. Naglašava da u karijeri ništa ne bi menjala i da su joj dve decenije na sceni prošle kao tren.

- Deluje nestvarno, to nije malo vremena i veoma sam zadovoljna kako je moja karijera tekla - kaže Tanja.

- Posebno sam ponosna na pesme koje sam snimala, počev od mog prvenca "Za moje dobro", zatim numere "Tako mlada", "Gde ljubav putuje", a mislim da će "Zlatnik" ostati za sva vremena. Foto: Nikola Skenderija *Da je muzika vaša sudbina pokazali ste kao devojčica, kada ste zapevali pesmu Dragane Mirković "Dve sudbine" na svadbi vašeg brata. Kako danas gledate na to?

- Imala sam samo devet godina kada sam uzela mikrofon u ruke kod brata na svadbi i od tog trenutka ga nisam ispuštala. Muzika je postala i ostaće zauvek moj život, donela mi je mnogo sreće i omogućila da osetim ljubav publike na svim kontinentima.

*Sećate li se vašeg prvog nastupa na audiciji za "Zvezde Granda" u Požarevcu?

- To je momenat koji i danas pamtim. "Zvezde Granda" dale su mi veliku šansu i lansirale me na estradno nebo. Kada pomislim na taj dan, u isto vreme, obuzme me osećaj treme i umora, jer sam dva sata čekala da dođem na red i predstavim se žiriju na čelu sa Sašom Popovićem i Žikom Jakšićem, a tu su bili i Ana Bekuta i kompozitor Perica Zdravković. Pevala sam pesmu Jane Todorović "Šta će ti pevačica" i imala sam ogromnu tremu. Noć pred audiciju nisam spavala, jer sam nastupala u Rumi, ali i zbog uzbuđenja i razmišljanja kako će sve proći. Iako nisam bila u potpunosti zadovoljna, žiriju se ipak dopao moj nastup. Ostalo je sve istorija i evo me, tu sam, već dvadeset godina. Foto: Nikola Skenderija

*Kruna tog jubileja biće koncert u "Beogradskoj areni", 23. novembra. Šta očekuje posetioce?

- Ta noć će biti posvećena mojoj publici, jer joj dugujem zahvalnost što me je toliko godina pratila, sve moje uspone i padove. Biće to druženje na malo drugačiji način, trudiću se da napravim putić kako bih mogla da prođem pored njih i osetim njihovu energiju i ljubav. Verovatno ću i plesati na bini. Očekujem veče puno emocija, lepe energije i atmosfere. Imaću i goste, prvi je moj dragi prijatelj i kolega iz "Zvezda Granda" Branislav Bane Mojićević. Zatim Jana Todorović, želela sam da je pozovem jer sam nekada pevala njene pesme za koje su me mnogi vezivali, a biće i jedna gošća iznenađenja.

*Koji je vaš recept za trajanje?

- Ne postoji ni recept, ni čarobni štapić za trajanje. Ako vas narod zavoli, takvi-kakvi jeste, tu je završena priča i niko to ne može da promeni. Kod mene je prepoznao iskrenost i emotivnost, a to jesam ja.

OAZA U SMEDEREVU

*NA pitanje gde je oaza u koju se sklanja od gužve, Tanja Savić kaže:

- U mom rodnom Smederevu, sa decom i porodicom. Vratila sam se kući i smatram da sam učinila pravu stvar, koja ne umanjuje produktivnost mog posla i da sam znala da mogu i na ovaj način odlično da funkcionišem, učinila bih to ranije. Foto: Nikola Skenderija ISHRANA I TRENINZI *MNOGE devojke vam mogu pozavideti na vitkosti, da li je to zasluga treninga ili nečeg drugog?

- Treniram koliko sam u mogućnosti, koliko mi vreme dozvoljava. Ne forsiram se previše. Teško me je naterati da vežbam, ali kada vidim rezultate, posle me grize savest ako izostanem. To važi i za ishranu, uglavnom prekršim pravila kada pojedem testo, masnu hranu ili čokoladice. Nisam baš striktna i dosledna u potpunosti. Foto: Nikola Skenderija

Veliki intervju sa Tanjom pogledajte u nastavku, u videu ispod: