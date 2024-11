I DANAS NOSIM TAJ TERET DA SE MRVICU BOJIM: Tanja Savić otkrila kako se upoznala sa svojim izabranikokm

TANjA SAVIĆ je već dve godine u vezi sa pilotom Muhamedom Bešićem Mukijem, a njihova veza izaziva pravu buru u medijima od kada se saznalo da su zajedno.

Foto: Dragan Stevanović

Tanja je otkrila kako je upoznala pilota iz Amerike koji je za manje od mesec dana osvojio njeno srce.

Foto: Toxic

-Kada sam uplovila u vezu sa njim, nije mi bilo lako, sam početak je za mene bio nepoznat i nešto novo. Dve godine nisam imala partnera i prosto mi nije padalo na pamet da sa nekim uđem u vezu. Kada sam sa njim uplovila u vezu, bila sam vrlo oprezna, nisam bila opuštena, a mislim da možda i danas nosim taj teret da se mrvicu bojim. Postoji tu mnogo pitanja, verovatno je to neki deo podsvesti koji je ostao urezan da sam i danas na oprezu, ne samo što se ljubavi tiče. Mnogo ljudi me je u životu povredilo, što poslovno, što u privatnom životu – rekla je Tanja za Grand.

Foto: Toxic

Kako je Muki do veze za njom živeo u Americi, a ona je već zbog bivšeg muža napustila sve i otišla u Australiju, zanimalo nas je da li bi zbog ljubavi ponovo napustila zemlju da je Muki to od nje tražio.

-Sa ovom pameću sigurno ne bih otišla. Ispostavilo se da je on čovek koji je zagrizao, na početku nije ostavio posao. Prvo je došao da me vidi. Mi smo se upoznali u Americi u februaru, a 16og marta je on došao u Smederevo. Čuli smo se u tom periodu, bili smo stalno na pozivu, pa je on kasnije došao – rekla je ona i otkrila da joj u početku veze nije bilo baš svejedno:

-Na samom početku veze sam se plašila, a onda sam se prepustila kada sam videla da je sve okej. Opustila sam se kada sam videla da meni neće niko da našteti, kasnije je stigao neki drugi pritisak od medija, kada je krenulo da se piše da smo u vezi, da je on druge vere. Tu je bilo puno predrasuda, da je mlađi od mene.

Foto: Dragan Stevanović

Tanja za Grand priznaje da je Muki opravdao sva njena očekivanja i da se prema njenim sinovima postavio kao pravi otac.

-Mi sada živimo zajedno sa našom decom, volim tako da kažem jer on sebe ne doživljava da je samo staratelj, nego je i roditelj figurativno rečeno. Zaista želimo da živimo zajedno, da zasnujemo našu porodicu što je i prirodno jer se zaista volimo – zaključila je ona.

(GRAND)