STVARI SU JASNE: Mia Borisavljević objasnila kako funkcioniše njen brak sa Bojanom Grujićem

MIA BORISAVLjEVIĆ godinama je u ljubavi sa Bojanom Grujićem sa kojim je dobila dvoje dece i udala se za njega.

Foto: Privatna arhiva

Danas uživa u skladnom braku i priznaje da je u njihovom životu skoro sve savršeno.

Foto: Novosti

Ona je otkrila i da li se ponekad svađa sa suprugom, ali i kako izgledaju njihove rasprave.

–On mene stvarno ne provocira. Nas dvoje se razumemo i da ne pričamo, znamo tačno gde je kome granica da se ne bismo ispovređivali, jer da nije tako onda ne bismo više imali šta da kažem jedno drugom… I bez tog nekog razgovora stvari su jasne – rekla je Mia nedavno u emisiji “Magazin In“.

Foto: Novosti

Ona je takođe istakla da bez normalne doze ljubomore nema prave ljubavi, ali i da je među javnim ličnostima ona mnogo naglašenija.

-Pa vidi da ti kažem da mi je svejedno gde je i šta je, to sigurno nije, ali sa druge strane kada bi naš odnos bio takav da jedno drugom pričinjavamo svakodnevno to zadovoljstvo i da se brinemo na tu temu, odavno mi ne bismo više bili zajedno. Nama život nije dosadan, čak naprotiv, mnogo su nam ozbiljne obaveze da bi mi jedno drugo maltretirali sa takvim stvarima. Daleko od toga da me ne zanima šta radi i da mi je svejedno sa kim je, ali i daleko od toga da mi Bojan daje povoda da ja budem ljubomorna – objasnila je pevačica.

