MRAČAN JE I PUN TUGE: Najemotivniji album Cece Ražnatović krije veliku bol

SVETLANA CECA RAŽNATOVIĆ u svojoj bogatoj karijeri ima neverovatno veliki broj hitova, kako brzih pesama tako i balada koje su se upisale u muzičku istoriju naše diskografije.

Foto: ATA images

Nakon brojnih albuma i singlova, Ceca je sada otvorila dušu o albumu koji je na nju ostavio poseban trag i otkrila koje svoje pesme najviše voli.

Foto: Miloš Nadaždin

Najemotivniji album Cece Ražnatović

Iako mnogi misle da je svaki njen album nosi posebnu emociju, Ceca jedan može da izdvoji u odnosu na druge.

– Svoj album koji sam najviše puta preslušala u životu je “Ljubav živi“. U tom momentu kada sam ga snimala bilo mi je jako teško. Tada sam osećala bol i pritisak. Mislim da sam sve to pretočila u te pesme. Ta emocija se oseća, čuje. On uopšte nije svetao, taman je, mračan, pun tuge, ali sam njega najviše slušala. Privatno najviše volim pesmu “Od tebe ne znam da se oporavim“, “Rekom bez vode“, “Čudo moje“… – ispričala je zvezda.

Foto: Miloš Nadaždin

Numera je preko noći postala hit, a Ražnatovićeva je sada progovorila o saradnji sa Aleksandrom Radulovićem Futom.

– Meni je jako drago što je Futa ponovo pun tog kreativnog elana, što se vraća na velika vrata i što ponovo sarađujemo. On i Marina su napravili revoluciju u muzici. Narod je željan te muzike i to se vidi i po pesmi “Za kraj“. Eto i na Majinu ideju smo ponovo snimili pesmu “Ne računaj na mene“, koju sam prvobitno snimila sa Mirom Škorić, koja je gostovala na mom albumu. Ona je želela to da snimimo za potrebe Novogodišnjeg programa. Snimile smo to začas, s puno ljubavi… Publika je to odlično prihvatila. Eto, te dve pesme su me baš mnogo usrećile – rekla je Ceca nedavno za Pink.

Foto: Miloš Nadaždin

Dvomesečna pauza od nimanja „Zvezda Granda“ prijala je pevačici, a ove godine je napravila izuzetak, pa je prvi put u karijeri tokom letnje sezone održala samo četiri solistička koncerta.

-Ove godine sam tako tražila, imala sam svega četiri koncerta, dva u junu i dva u julu. To je bilo zakazano prošle godine, nisam htela da pomeram datume, to ne bi bilo profesionalno. Ostatak vremena sam želela da se odmorim, zadnje tri godine nisam imala odmora, prosto, treba mi to. Sada se spremam da uđem u studio, da probam to što smo stvorili, da vidim da li mi odgovaraju, pa polako – rekla je pevačica za Grand.

(GRAND)