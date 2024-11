DA LI MU JE POZLILO ZBOG KIJE? Zele se oglasio: Zašto je morao da napusti emisiju?

VODITELj Srđan Zelembaba Zele u utorak uveče napustio je emisiju “Intrigantno”.

Poznato je da se ta emisija emituje uživo, a Kristina Kija Kockar, koja je bila gošća u toj emisiji, našalila se da se Zeletu slošilo zbog toga što je ona u toj emisiji napala voditelja Ognjena Nestorovića.

Međutim, Zeletu zaista nije bilo dobro na snimanju te emisije i on je otkrio zašto mu nije bilo dobro na “K1”.

– U utorak sam bio na ručku sa prijateljima. Međutim, da li sam pojeo neko meso koje je bilo pokvareno ili je nešto drugo u pitanju, ali uveče sam otišao u emisiju kod Ognjena Nestorovića i Tijane Price gde je sve bilo super u prvih 50 minuta. Oko 10 do 9, osetim ja, dok mi tu pričamo da meni nešto nije kako treba, da malaksam, pijen neki koktel, pijem vodu, ne znam više ni ja sam šta radim. Uvode oni Kiju. Kreće tu super zezanje, ali ja hoću da se srušim. Ili ću pasti na Kiju ili ću poljubiti patos ili će nešto treće da bude, ja ne znam. U jednom trenutku sam počeo da se ponašam kao narkoman koji krizira. Ne znam gde se nalazim, počinjem da se tresem, a ne mogu ništa uživo da kažem ili uradim jer smo uživo u programu. I kao smejem se, foliram se, sve je super, ali ništa nije super. Hoću da umrem – nije mi dobro. I čekao sam da puste neki prilog, neko uključenje. I ja pokušavam da dam signal Kiji da se “ugasi” jer ću se srušiti, čekam prilog ili neko uključenje samo da izađem. Neka puštaju neki prilog. I kada su pustilii prilog ja sam samo rekao: “Ljudi, ja moram da izađem. Nastavite dalje bez mene.” I oni su ostali šokirano da me gledaju. I ja sam istrčao iz studija, da se nadišem čistog vazduha. I toliko mi je bilo loše. Samo da ne povratim. Nisam se ni vraćao u emisiju, to mi se prvi put u životu desilo. I momentalno sam seo u auto i šofer me je odvezao do kuće. I naredni dan, ceo dan sam se lečio i dolazio sebi, ali sam se večeras vratio u emisiju jači nego ikad – rekao je Zele i potom dodao:

– Bubašvabe i Zeleta teško je uništiti.

