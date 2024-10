NIJE BILO TOLIKO FRKE KOD DRUGIH, KAO KOD MENE: Haris DŽinović o razvodu, predstojećim koncertima i novoj pesmi (FOTO)

FOLK zvezda Haris Džinović žari i pali gde god da se pojavi, ali pored muzike i njegov privatni život je u žiži javnosti.

Foto: Novosti

Sada je prokomentarisao činjenicu da je njegov razvod privukao ogromnu pažnju javnosti.

- To nije skandal, to je jedan običan razvod, ne znam zašto ljudi prave dževu, toliko nije bilo dževe ni kad su se razveli Bred Pit i Anđelina Džoli, šta je sad to? Možda jesam bio najinteresantniji u tom trenutku, ali toliko pisanja? Verovatno to je cena slave - kaže on.

Osim brojnih nastupa kojima je posvećen, Haris je otkrio da vredno radi i na novoj pesmi.

- Verujem da ću objaviti neku pesmu, počeli smo nešto da radimo. Neće biti ništa od te pesme (na koncertu), jer ljudi ne poznaju tu pesmu, ne mogu da uživaju u njoj. Kada sam 1999. godine objavio pesmu ‘Kako mi nedostaješ’, te godine je nije znao niko, ali zato su mi je 2001. tražili pet puta da je otpevam. Napravila je lom - zaključio je Haris.