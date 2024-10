MAGNIFIKO 4. DECEMBRA PRVI PUT U MTS DVORANI: Karte u prodaji od danas na mtsdvorana.rs i na blagajni mts Dvorane

Širom regiona poznati slovenački muzičar, kantautor i šoumen Robert Pešut Magnifiko nastupiće 4. decembra prvi put u mts Dvorani, a karte za ovaj koncertni spektakl mogu se naći u prodaji od danas na mtsdvorana.rs i na blagajni mts Dvorane.

U karijeri koja traje više od 30 godina, imao je niz velikih hitova širom Balkana. Nadovezujući se na svoju „zlobnu bujnost“ i tekstove koji razbijaju tabue, odavno se etablirao kao neprikosnoveni majstor žanra koji je nazvao balkanskim disko-šlagerom. Kao što je magazin Roots World pisao 2010. godine: "On ima umetničko ime koje odgovara pastišnoj ličnosti čiji bezbrižni ekscesi istovremeno aludiraju na Liberacea, Madonu, Borata, Dvejna Edija, Enija Morikonea, Klinta Istvuda, i još neke."

Ipak skromna osećanja kojima Magnifiko opisuje sebe su: „Ja sam šarlatan. Nemam diplomu, ne mogu da čitam muziku, ali komponujem filmsku muziku. Shvatio sam da je sviranje muzike najviši nivo šarlatanstva i paranauke. Napravljen je za ljude poput mene“...

Njegove najnovije pesme su uzdrmana, ali ne i mešana mešavina popa, R&B-a, tehna, tvista, latino, turbofolka i balkanfanka, posuta najjeftinijim evropopom. Čak je i njegov jezik apsolutno njegov – razuzdana mešavina slovenačkog, srpskog, italijanskog i slomljenog engleskog.

Trenutak proboja za Magnifika došao je 2004. godine kada je Soni Music Entertainment objavio svoj četvrti studijski album "Export/import", sa hitovima "Here I come, Here I go" i "Give me money". Njegov peti studijski album "Magnification" izdao je Piranha Musik, a prvi singl sa albuma "Zum zum" spaja baražu surf gitara sa zvukom ciganskog čarobnjaka saksofona- Ferusa Mustafova.

Muzika za srpski blokbaster "Montevideo bog te video" iz 2010. godine nije bila ni prva filmska muzika koju je Magnifico komponovao, ni poslednja. Ali to je bio prvi put da je udružio snage sa orkestrom Vojske Srbije Stanislava Biničkog, a rezultat je da je sada gotovo zamenio himnu na utakmicama fudbalske reprezentacije Srbije. "Pukni zoro", balada koja je kruna saundtreka, savršen je primer umetničkog dela koje prevazilazi svog autora. Njegov osećaj autentičnog bezvremenskog klasika pogodio je tako duboku strunu kod srpskog naroda da je oko njega odmah zaživeo niz mitova.

Nakon rasprodate arene 2017. godine u rodnoj Ljubljani, 2018. donosi novu uspešnu saradnju sa poznatim rediteljem Draganom Bjelogrlićem. Pesma Divna, koja je deo rekordnog ciklusa Senke nad Balkanom, postaje nova himna u barovima širom Srbije.

