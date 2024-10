SRPKINJA OSVAJA ŠVEDSKE RADIO-STANICE: Takmičila se u "Idolu", peva na engleskom, a sarađuje sa našom folk zvezdom

KRALjEVČANKA Nikolina Lekić, poznatija kao NIKO, poslednjih godina gradi muzičku karijeru u Švedskoj, a zanimljivo je da je ona tesno vezana za njenog zemljaka, našeg čuvenog harmonikaša Aleksandra Sofronijevića.

FOTO: Bojan Stevanović

Naime, NIKO, koja je prošle godine učestvovala u švedskoj verziji čuvenog "Idola" i bila nazvana naslednicom Adel, svoje pesme snima u Sofrinoj produkciji. Nakon uspeha svojih prethodnih singlova "Need you" i "It' only Love", koji su postali hitovi na radijskim stanicama širom Švedske, snimila je i treći pod nazivom "Love is Real", i već na prvo slušanje osvojila je srca publike. Ova pesma obećava da će postati radijski hit ne samo u Švedskoj, već i na digitalnim platformama širom sveta.

FOTO: Bojan Stevanović

Ova talentovana i ambiciozna devojka rešena je da dođe na sam vrh svetske muzičke scene, a pesmu i spot snimila je u Beogradu, jer je, kako kaže, Srbija uvek inspiriše.

- Veoma sam povezana sa ovim prostorima, s obzirom na to da sam poreklom odavde. Uverena sam da muzika koja se stvara u Srbiji može biti jednako kvalitetna kao i ona na svetskoj sceni zahvaljujući Aleksandru Sofronijeviću. Nastaviću da radim u tom pravcu, jer verujem u potencijal naše muzičke industrije. Hvala svima koji me podržavaju na ovom putu", izjavila je NIKO - za "Večernje novosti" koja je rođena 2003. godine u Kraljevu, a u Švedskoj živi od pete godine.

NIKO inače studira socijalni rad, ali ima i muzičko obrazovanje, a kakav zvuk donosi ova jedinstvena umetnica, poslušajte u videu.