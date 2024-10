PRIČA IDE U PRAVCU KOJI NISAM OČEKVAO: Peđa Jovanović izazvao neočekivanu euforiju

PEĐA JOVANOVIĆ se vraća u Beograd, gde je sve i počelo, samo sada po prvi put u Plavoj dvorani Sava Centra.

Foto: ATA images

Karte za prvi koncert koji je najavljen za 22. novembar su rasprodate, ali on nije želeo da razočara svoju publiku i da onima koji nisu na vreme stigli da kupe karte uskrati da uživaju u onome što stvara, pa je tako sada najavio još jedan zimski spektakl o kome će se dugo pričati i to 29. novembra.

Miljenik publike nastavio je da obara rekorde i beleži veliku posećnost na svojim koncertima. Ipak, to nije nimalo začuđujuće, jer je on do sada bezbroj puta pokazao zašto je provod na njegovim koncertima uvek nezaboravan i nesvakidašnji.

- Presrećan sam! Zaista je prelep osećaj imati priliku da nastupim čak dva puta u Sava Centru! Generalno cela ova moja priča se odvija u mnogo boljem pravcu nego što sam ikada mogao da zamislim! Najviše zahvaljujući svim tim divnim ljudima koji cene to što radim i pružaju mi ogromnu podršku i ljubav! Na meni je da se trudim da budem još bolji i siguran sam da će obe noći biti za pamćenje, pune lepih pesama i emocije - istakao je Peđa.

Sve je spremno za red emocija, red suza, ali i smeha, koji su postali njegov zaštitni znak.

I dok se pripreme za koncert u Sava Centru zahuktavaju, fanovi s nestrpljenjem očekuju i izlazak novog albuma, koji obećava da donese novu dimenziju Peđinog muzičkog izraza.

