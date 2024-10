MOLIM SE DA TAKO BUDE I U BUDUĆNOSTI: Snežana Đurišić otkrila koja sezona "Zvezde Granda" je imala najbolje pevače

ESTRADNI MAG Saša Popović oduvek je imao nepogrešiv osećaj da odabere kvalitetne pevače i talentovane mlade nade koji su karijeru izgradili zahvaljujući „Zvezdama Granda“.

Foto: RTS

Kroz svaki serijal najgledanijeg šoua prošlo je na hiljade kandidata, ali ipak jedna sezona takmičenja je ostavila najveći utisak na pevačicu i članicu žirija Snežanu Đurišić.

-Drago mi je što znam da se nisam džabe trudila u radu sa kandidatima, što se kaže nije rad bio uzaludan. Oni su zaista potencijali kojima treba malo saveta od nas koji imamo neko iskustvo iza sebe. Mislim da svi radimo odličan posao, to govorim u ime svih kolega- rekla je Snežana, a potom priznala da je 17. sezona u kojoj je Šejla odnela pobedu, zaista posebna.

-Poslednja sezona je čini mi se od 2013. godine do danas, najbolja što se tiče kvalitetetnih pevača. Da, definitivno najveći broj kvalitetnih pevača je bi upravo ove godine i molim se da to bude tako i u budućnosti. Foto: Novosti

Sneža je u razgovoru otkrila i koja je najveća greška koju takmičari prave iz sezone u sezonu.

-Oni u početku više razmišljaju šta će ko od članova žirija da im kaže, nego šta će pevati i kako će pevati. Onda se dešava da u startu sa njima treba obaviti razgovor, ali neko to čuje odmah, a neko ne, pa moram da im ponovim više puta i na kraju to sve bude kako treba. Ako ćeš pre nego što izađeš na scenu da pevaš, razmišljati šta će ti reći neki član žirija, to nije dobro, jer znači da nemaš koncentraciju- objasnila je pevačica koja ni sama nije zaboravila koliko je teško svakom pevaču na početku karijere.

-Nije jednostavno izaći na ovu pozornicu i imati ispred sebe ljude koji imaju kredibilitet, ime i prezime. Ja se trudim da im pomognem da se opuste i oslobode, da ne vode računa šta je ko pevao, već da traže najbolju pesmu za sebe- dodala je Sneža.

