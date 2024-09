POZNATA GLUMICA ŠOKIRALA PRIZNANJEM: Otkrila uznemirujuće detalje iz svog detinjstva

AMERIČKA glumica Demi Mur nedavno je gostovala u emisiji "The Drew Barrymore Show" gde je progovorila o detinjstvu za koje priznaje da je bilo poprilično neobično.

Foto: Facebook Demi Moore

Ispričala je da su joj roditelji dozvoljavali da sa 13 godina vozi bez vozačke dozvole, prenosi People.

- Vozila sam po auto-putu, a roditelji su mi rekli da mogu bez problema da dobijem auto, samo, ako me zaustavi policija, moram da kažem da sam ga uzela bez njihovog dopuštenja. Nekako su na to gledali kao na situaciju koja će odgovarati svima, ali za mene je to sad ludo - poručila je glumica.

Demi je o svom detinjstvu ranije govorila i u intervju za Harper‘s Bazar prisetivši se trenutaka kada se njena majka Virdžinija predozirala.

- Sledeće čega se sećam kako svojim dečijim, malim prstima pokušavam da joj iz usta izvadim tablete koje je popila dok joj moj otac drži usta otvorena i govori mi šta da radim - priznala je Mur.

Foto: EPA

"Moja je majka davala sve od sebe"

Njen biološki otac je zapravo Čarls Harmon stariji, ali je glumica u intervju za Veniti Fer rekla da ju je odgojio Den Gajnes, za kojeg se njena majka udala kad je ona imala tri meseca.

- Prihvatam činjenicu da su moji roditelji radili ono što su mogli i da je moja majka davala sve od sebe s obzirom na nivo svesti i budnosti koji je imala u to doba - rekla je Mur.

Glumica sa svojim bivšim suprugom Brusom Vilisom ima ćerke Rumer, Skaut i Talulah, a opisala je kako se njen odnos prema majci promenio kada je dobila sopstvenu decu.

- Mislim da moja majka nije došla na ovaj svet s namerom da me zapostavlja niti sa željom da ne bude roditelj i osoba na koju mogu da se oslonim. Mislim da je na svet došla s nevinom i čistom dušom koja je želela da pronađe sreću, ljubav i odobravanje - podelila je glumica.

"Njeni čudni izbori su me doveli do ovde"

- Kada sve sagledam i pronađem saosećanje za svoju majku, znam da time stvaram put da i moja deca to isto saosećanje imaju prema meni. I zato ja govorim svojoj mami da je volim jer su me njeni teški, čudni i ludi izbori doveli do ovde - poručila je.

(Indeks.hr)

