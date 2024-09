PUBLICI OBEĆAVAM VEČE PUNO EMOCIJA I DOBRE ENERGIJE: Sada sprema koncert u Areni, a evo kako je Tanja Savić počela karijeru (FOTO)

KADA se danas u regionu kaže muzičko takmičenje, niko i ne mora da izgovori ime formata, jer je samo jedno postalo sinonim za to - Zvezde Granda. Ovaj televizijski megaprojekat uspeo je tokom poslednje dve decenije ne samo da obori sve rekorde gledanosti, iznedri neke od najvećih zvezda današnjice, već i da sve druge slične formate svede na marginu.

Poput Keli Klarkson u Američkom Idolu ili Adel na dodeli "Brit" nagrada, na scenu je kročila Tanja Savić spremna da se predstavi svetu, nesvesna da će ta tri minuta ne samo u potpunosti promeniti njen život i učiniti je miljenicom nacije preko noći, već i pre početka učiniti da region petkom uveče sa nestrpljenjem čeka novu rundu takmičenja mladih talenata.

Već sutradan cela nacija pričala je o mladoj crnokosoj talentovanoj devojčici, a koliko je opčinila publiku svedoči i podatak da je njeno izvođenje Janine pesme "Šta će ti pevačica" u eri pre interneta bilo najdeljenija melodija te godine na mobilnim telefonima.

- Sa ove distance, ne mogu da verujem da je toliko prošlo od mog prvog pojavljivanja te 2004. godine. Sećam se da sam na audiciji za „Zvezde Granda“ u Požarevcu, imala neviđenu tremu, a onda i u toku takmičenja. I sad imam pozitivnu tremu zbog svega što sledi - govori Tanja za "Večernje novosti". Foto: Dragan Stevanović

Činjenica da je prva zvezda već rođena učinila je da sada publika obrati pažnju i na druge takmičare na audiciji, pa su se tako već posle nekoliko nedelja iskristalisali i ostali favoriti, koji su, kako će se pokazati, i uspeli da stignu do finala.

Nacija je tog juna pre dvadeset godina bila prikovana uz televizore prateći direktan prenos finala u kome je, u uzbudljivoj završnici, prvo mesto zauzeo Bane Mojićević, drugoplasirani je bio Stevan Anđelković dok je Tanja glasovima publike završila na trećoj poziciji. Na četvrtom mestu našao se Darko Filipović, peti je bio Nemanja Nikolić, a šesta Slavica Ćukteraš. Svi su počeli graditi svoje karijere, a najuspešnija je bila upravo Tanja.

"Zašto me u obraz ljubiš", "Poludela", "Incident", "Gde ljubav putuje", "Laga laga", 2Oči boje viskija", "Pancir", "Švaler", "Prostakuša".

- Deluje pomalo nestvarno, dve decenije su prošle kao tren. To nije malo i veoma sam zadovoljna kako je moja karijera tekla. Posebno sam ponosna na to kakve sam pesme stvorila, počev od mog prvenca „Za moje dobro“, a mislim da će „Zlatnik“ ostati za sva vremena i to me jako raduje. Foto: Dragan Stevanović

Oko Tanje Savić se mogu lomiti koplja po raznim pitanjima, ipak ono što joj niko ne može osporiti jeste talenat, X faktor koji poput magije deluje na publiku, i činjenica da je, kao niko u poslednjim decenijama, uvek umela da odabere i donese pesmu.

Ovo je važilo sve od njene prve audicije gde je, svojim izvođenjem od pesme Šta će ti pevačica napravila veći hit nego što je to ikada bio.

Stavivši to sve na jednu stranu, logično se nameće pitanje: zašto onda ona sada posle dve decenije već uveliko ne puni hale i stadione po regionu. Foto: Dragan Stevanović

Odgovor je jednostavan: pogrešni izbori u privatnom životu koji su povukli sa sobom i neke loše poslovne poteze, uspeli su da uspore čak i karijeru pevačice mlade generacije lsa najviše hitova u 21. veku.

Pregrmela je Tanja i pauze prouzrokovane brakom a kasnije i dugim i traumatičnim razvodom, borbu za starateljstvo nad dva sina, odlaske i povratke iz zemlje pa je čak uspela posle svega da se odlično snađe u novim muzičkim trendovima. Posla joj naravno nije nedostajalo, nastupi su se nizali ali nikada nije dostigla uspeh koji su joj svi prognozirali i, u krajnjem slučaju, očekivali.

Poslednjih par godina unele su mir i stabilnost u život sada već iskusne zvezde, čemu je doprinela i činjenica da su deca kod nje i da ima novog životnog partnera koji joj je vetar u leđa, tako da je Tanja konačno odlučila da dostigne prvi cilj koji je publika još pre 15 godina od nje očekivala, zakazavši koncert u Areni za 23. novembra 2024. Foto: Dragan Stevanović

- Sve će biti odlično organizovano i verujem da ćemo svi uživati na tom koncertu. Znam da će biti veče puno emocija, dobre energije i atmosfere. Ta noć biti posvećena mojoj publici, jer joj istu dugujem u znak zahvalnosti, što je sa mnom toliko godina i što me je podržavala i u usponima ali i padovima. Družiću se sa narodom, na malo drugačiji način - potrudiću se da napravim neki putić da mogu da prođem pored publike i osetim tu energiju i ljubav – otkriva folk zvezda.

Ovo bi trebalo da predstavlja krunu jedne i otvori drugu fazu u njenoj karijeri.

Šta ona nosi? Ne zna se, ipak je to Tanja Savić.

