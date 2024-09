U SLAVU MUZIKE I LJUBAVI: Grupa "Zana" o karijeri dugoj četiri decenije, kruni uspeha i "Roštiljijadi" (FOTO/VIDEO)

GRUPA „Zana“ na čelu sa Jelenom i Zoranom Žikom Živanovićem, održala je veliki i spektakularni koncert u Leskovcu na 34. „Roštiljijadi“ i time zatvorili manifestaciju.

Foto: Pixel Studio

U razgovoru za „Novosti“ sa Dušanom Cakićem, novinarom i zvaničnim voditeljem, nekoliko minuta nakon završnog koncerta na ovoj manifestaciji za 2024. godinu, Žika je istakao da „Roštiljijada“ traje 34 godine, koliko je u grupi i Jelena Živanović, četvrta pevačica nakon Zane Nimani, Nataše Gajović i Nataše Živković. Foto: Novosti

- Ovo nam je bio sedmi put da nastupali u Leskovcu. Mnoge generacije su se u međuvremenu promenile, ali ono što je ostalo isto su te velike pesme koje je „Zana“ iznedrila i poklonila svom narodu i narodu regiona. Na to sam veoma ponosan, uostalom na mom mestu bi svako bio ponosan. „Zana“ je jedan od retkih bendova koji tako dugo traje, tu su još „Bajaga“, „Riblja čorba“, „Galija“, „YU grupa“. Drago mi je što smo imali čast da nastupimo na „Roštiljijadi“, ali mislim i da smo tu čast zaslužili – istakao je Žika, dok se nadovezala pop zvezda i članica „Zane“, Jelena:

- Kada god nas je put naveo u Leskovac, obavezna je degustacija svega sto je „Trade Mark“ ovog podneblja. Znači: roštilj, dobro i hladno piće uz obavezne trubače. U životu bolju mućkalicu nisam jela. Nisam ja nešto ješna, ali ovo je bilo top. Iskoristila sam priliku i da naručim da mi donesu suve paprike za moju mamu. Leskovac nas je uvek dočekivao od srca, raširenih ruku i pevao sa nama pesme koje je zavoleo sve ove godine. Foto: Novosti Veliki jubilej - 44 godina karijere i grupe „Zana“ proslavili su prošle godine, velikom promocijom i „music box – om“, u kom je 13 studijskih albuma ove grupe i novom pesmom „Alhemičar“ koju su posvetili pokojnoj legendarnoj Marini Tucaković.

- Četrdeset godina benda proslavili smo 2021. godine u tadašnjnoj „Kombank“, sada MTS dvorani i desilo se odmah po koroni, koja je zaustavila čitav svet. Bio je to čudan koncert, prvi posle „oslobađanja“ od virusa, specijalne mere, te je svako četvrto mesto moglo biti popunjeno u sali - veli nam Žika. Foto: Pixel Studio

Jelena ističe da je Marina Tucaković bila njihova „mama“, koja je samo par dana pre koncerta preminula i ceo koncert je dobio poseban i specijalan smisao:

- Kao da smo doživeli katarzu i mi, ali i publika. Bila je to neverovatna noć na koju smo svi ponosni – sa setom u glasu govori pevačica grupe, a frontmen nastavlja:

- Dijamatski „box set“ u izdanju PGP RTS-a, bila je kruna prošlogodinjeg jubileja i promocije. Sve što je grupa „Zana“ ikada snimila, našlo se na 15 CD-ova, uz bonus knjižicu sa fotografijama, kao i nova pesma „Alhemičar“ koju smo posvetili našoj čarobnoj Marini Tucaković. „Zana“ je ovim započela novu eru svog rada, a mi idemo dalje u slavu muzike i ljubavi, koje ona nosi.

Ni to nije sve, u priči za naš list, Zoran je istako da iznenađenja od „Zane“ tek slede:

- Trenutno smo u muzičkom studiju, radimo na novim pesmama, ali i na albumu prvencu Ivane Jajčanin Naive, ali ekskluzivno za „Večernje novosti“, sledeće 2025. godine je 45 godina benda, a tim povodom pravimo dva velika koncerta u Beogradu i to u pratnji Simfonijskog orkestra. Foto: Pixel Studio

Poznato je da Jelena nikada nije htela da bude deo estrade, već da se bavi samo muzikom.

- Nisam želela da budem javna ličnost, koja bi se bavila muzikom i pojavljivala u medijima, jer je moja želja bila da radim ono što neizmerno volim, ali to je na moju žalost, iziskivalo i javne nastupe. Kad sam počela da pevam u „Zani“, neminovno je bilo da se i predstavim publici, a kasnije sam se navikla. Moj muzički život nije bila želja da postanem poznata, već da radim isključivo ono što volim i za šta sam se spremala od detinjstva. Na kraju, ispalo je da sve ovo moj životni poziv. Foto: Pixel Studio

Dug je muzički staž „Zane“, a Žika priča zašto se generalno muzika menjala svih ovih godina.

- Muzika je kao i svaka umetnost, živo biće, pa se samim tim i menja. Ima perioda kada je kao pubertetlija, pa nesrazmerno raste, „malo više nos i ruke“, ali to su vremena koja baš nisu opstala u trajanju, naprosto se ne sluša, kad joj „prođe moda“. Postoje i vremena kada se muzičari i ljudi „naše fele“, ozbiljno pozabave nečim što će da traje, a za to je potrebno mnogo upornosti, istrajanja i talentaa. Sva tri (uporsnot, trajanje i talenat), činjenica je baš to nema svako – završava nam Žika, a Jelena dodaje šta je „zaštitni znak“ „Zane“:

- Hitovi i generacije koje ih pevaju. Foto: Pixel Studio

Čim su se pojavili na sceni „Roštiljijade“, izazvali su neverovatnu euforiju među svim prisutnima. Nastup su započeli hitom „Leto“, a zatim su se rađali hitovi kao što su: „Vojna pošta“, „Mladiću moj“, „Majstor za poljupce“, „Kućica“, „Mala“, „Rane“, „Rezervacija“, „Nije sve tako crno“ i mnogi drugi, što dovoljno govori o dugovečnosti i grupe i pesama. Foto: Pixel Studio

Nastup je trajao više od tri sata, a nema sumnje da su svi uživali. Publika je zajedno sa njima pevala hitove koji su obeležili neka prošla vremena, ali i dalje žive u srcima mnogih. Foto: Pixel Studio

Veliki intervju sa Jelenom i Žikom, pogledajte u nastavku, u videu ispod: