APSOLUTNI TRIJUMF: Draganu Mirković na letnjoj turneji slušalo više od pola miliona ljudi (FOTO)

KONCERTOM u bugarskom gradu Vidinu pred više od 20 hiljada ljudi, folk diva Dragana Mirković je na trijumfalan način završila ovogodišnju veliku letnju turneju na kojoj je uspela da nadmaši čak i najbolje prognoze te ju je tako tokom dva meseca slušalo preko pola miliona ljud

Foto: Privatna arhiva

Ova fascinantna brojka osim što pokazuje da je Dragana popularnija nego ikada, još jednom je potvrdila i da za njenu muziku ne postoje granice pošto je održala spektakularne koncerte u svim zemljama regiona i nekoliko u Evropi. Foto: Privatna arhiva

Ono što je kod koncerta u Vidinu specifično jeste da je ovo njen treći koncert na njihovoj najvećoj letnjoj manifestaciji i da ju je ove godine publika izglasala za glavnu zvezdu u velikoj anketi. Foto: Privatna arhiva

- Još sam puna utisaka i verujem da će mi trebati još mnogo vremena da se sve slegne i da shvatim šta se sve dešavalo tokom ovog leta. Uvek sam tvrdila da imam najbolju publiku na svetu, i to se i sada potvrdilo, možda samo nisam bila svesna koliko ih ima. Turneja je završena, hvala svima na ljubavi koju su mi pružili tokom poslednjih meseci, to mi daje snagu i da nastavim dalje. Tokom jeseni posvetiću se malo i radu na muzici, pa se nadam da ću i tu imati šta zanimljivo da dam onima koji me vole - rekla je Dragana za "Večernje novosti".