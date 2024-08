NISAM ODOLEO LESKOVAČKOM ROŠTILJU: Saša Matić spektakularnim koncertom otvorio “Roštiljijadu” (FOTO/VIDEO)

VATROMETOM i spektakularnim koncertom folk zvezde Saše Matića, u ponedeljak, u Leskovcu je počela 34. „Roštiljijada“, a ova regionalna zvezda je za svoj nastup u gradu na Veternici kazala da je kruna njegove turneje.

Foto: Siniša Dimitrijević Sidži

- Mnogo sam koncerata imao letos. Ostalo mi je još nekoliko dogovorenih nastupa i kad to završim, idem malo i da se odmorim, dok me u studiju čeka mnogo pesama koje uskoro neće biti samo moje nego i vaše – istako je Saša na početku razgovora za „Novosti“, sa Dušanom Cakićem, novinarom "Večernjh novosti" i zvaničnim voditeljem "Roštiljijade", nekoliko minuta nakon koncerta na otvaranju „Roštiljijade“. Foto: Novosti

Pred punim gradskim trgom, ali i prepunim teresama obližnjih zgrada koncert je održao legendarni Saša, a on je još na koncertu ukazao na to da njegove nastupe posećuju različite generacije, ali da među njima dominiraju mladi.

- Ima različitih generacija. Naravno, da tu postoje mladi ljudi koje se zaljubljuju uz stihove mojih pesama, ali zato postoje i oni koji se vesele uz one malo starije hitove, kao što je „Nije ovo moja noć“, „Ruzmarin“ i druge. - Hvala vam što ste me pozvali da budem deo ove vaše divne priče, meni je velika čast i zadovoljstvo – veli nam Saša, a nekoliko sati kasnije, svedočimo da je to zaista tako. Mladi koji se nisu ni rodili kada su nastali mnogi od njegovih hitova, pevali su zajedno sa ovom regionalnom zvezdom do duboko u noć. Foto: Novosti Muzička zvezda govori da veče bez roštilja nije moglo da prođe.

- Iako sam na režimu ishrane, prekršio sam to pravilo, te nisam mogao da odolim leskovačkom roštilju i moram da priznam da je odličan. Ipak, Leskovac je grad meraka. Nije mi prvi put da sam ovde, ali uvek i sa velikom zadovoljstvom dolazim u ovaj grad. Da nije bilo vas, ne bismo ni mi bili ovde.

Ovog leta nije stao sa koncertima, bilo ih je od Vardara pa do Triglava, a koncert u Leskovcu je kruna ovogodišnje turneje, ali i uvertira za veliki solistički koncert, sledeće godine u Beogradskoj areni za Dan žena.

- Tačno tako. Iako sam bio uskraćen za odmor, kakav sam želeo, bilo je tu samo nekoliko dana odmora. Kao uvertira za koncert u Areni, slobodno mogu da kažem da je to bio ovaj koncert u Leskovcu, ali pre druženja u Areni, evo, ekskluzivno za „Novosti“, sledi u septembru i novi album. Foto: Siniša Dimitrijević Sidži Poznato je da Saša ima dosta prijatelja na estradi, među kojima je i Željko Samardžić, Aca Lukas, Aco Pejović, pokojni Džej Ramadanovski i Marinko Rokvić, ali i mlađe koleginice, sa kojima ima duete – Milica Pavlović, Aleksandra Prijović, Edita Aradinović, a danas je to rektost.

- To su samo neki od kolega sa kojima se poznajem decenijama, a mlađim kolegama mi je drago što im mogu poslužiti kao primer, jer je mnogo teže sačuvati karijeru, nego istu napraviti. Duete koje smo snimili, birali smo zajedničkim snagama i na kraju je to rezultiralo na najbolji mogući način. Foto: Siniša Dimitrijević Sidži

Čim se pojavio na izazvao je neverovatnu euforiju među svim prisutnima, a nastup je započeo baladom „Prejako“, a zatim su se rađali hitovi kao što su: „Ruzmarin“, „Lagala je grade“, „Kad ljubav zakasni“ i mnogi drugi, koje je publika na novom Gradskom trgu u Leskovcu, pevala uglas sa njim.

Saša je uspeo da probudi najlepše emocije koje su se širile na bini i oko nje. Koncert je završio baladom „Kad ljubav zakasni“, te se zahvalio svima, na trenucima koje nikada neće da zaboravi. Nema sumnje da je svojim koncertom opravdao sva očekivanja, donoseći emotivne balade i hitove koji su obeležili njegovu karijeru. Foto: Siniša Dimitrijević Sidži

Veliki intervju sa Sašom, pogledajte u nastavku, u videu ispod: