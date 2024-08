NIJE DOBRO: Najnovije informacije o zdravstvenom stanju Bore Đorđevića

BORA Đorđević, frontmen grupe "Riblja čorba", nalazi se u bolnici u Ljubljani, a njegovo stanje je kritično.

Foto: ATA images

- Nažalost, stanje je i dalje kritično, a Bora je intubiran na odeljenju intenzivne nege - rekao je novinar sa lica mesta za domaće medije.

- Nema puno novih informacija, ali svi se nadaju boljem ishodu.

Bora Đorđević poslednjih godina živi povučeno u Sloveniji, gde je stekao poštovanje lokalnog stanovništva.

- Ljudi ga ovde vole i poštuju, živeo je mirno i povučeno - rekle su komšije rokera.

- Supruga se ne javlja i van je javnosti, što je potpuno razumljivo u ovakvoj situaciji - naveo je dalje novinar sa lica mesta.

"Treći dan isto"

Da podsetimo, legendarni roker Bora Đorđević je priključen na respirator u Kliničkom centru u Sloveniji. Mnogi šalju podršku legendarnom rokeru za brz oporavak, a mediji u Sloveniji izveštavaju o njegovom stanju.

- Treći dan isto. Intubiran. U bolnici. Nema promena - rekao je Bane, koji je juče bio u poseti kod Bore zajedno sa njegovom suprugom Dubravkom.

Inače, za domaće medije se oglasio i Borin blizak prijatelj, Gale iz grupe Kerber, koji je otkrio da se čuo sa Banetom Obradovićem, menadžerom grupe "Riblja čorba".

- Čuo sam se danas sa njegovim menadžerom. Nije Bora dobro, nikako nije dobro. Ne bih otvarao previše tu priču, ne vidim kako bi mogao da ozdravi. On je stvarno veliki borac, mi smo dobri drugari. Nisam mogao do njega da dođem, baš je bolestan, u bolnici je, u Sloveniji. Nema onih pozitivnih vibracija da će to izaći na dobro - rekao je Gale.

(Kurir)