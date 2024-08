KO JE FATALNA DEVOJKA KOJA JE ZALUDELA HOLIVUD? Bila sam nesrećna u Americi, Leonardo Di Kaprio mi je promenio život

DAJANA GUDIĆ je već sa 15 godina otišla u Holivud, a ovo su detalji njene životne priče.

Američka glumica bosanskog porekla, rođena je u Sarajevu, a već sa 15 godina otisnula se u svet modelinga i glume. Danas živi u Los Anđelesu i jedna od retkih glumica sa naših prostora koja iza sebe ima nekoliko holivudskih glumačkih uloga i uspešan producentski posao.

Prve velike korake ka Holivudu napravila je još kao tinejdžerka kada je rodnu Bosnu i Hercegovinu iznenada napustila i zbog školovanja i karije ostavila i porodicu i prijatelje.

Period razdvajanja od roditelja joj je teško pao, pogotovo što je ostavila majku zarad školovanja.

–Moji roditelji je trebalo zajedno da idu u Ameriku, ali su se razveli kada sam imala samo 7 godina. Nakon toga je tata sam otišao kao izbeglica, a nakon godinu dana moji roditelji su odlučili da idem kod tate kad završim osnovnu školu, jer u Americi imam više prilika za uspeh. Otišla sam isključivo zbog školovanja. U međuvremenu je mama dobila ćerku, a ja sestru i bilo mi je jako teško da ih ostavim. Bile smo kao tim, svakodnevno smo bile zajedno i odjednom se sa njima čujem samo na deset minuta jednom nedeljno. To mi je bilo jako teško – započinje svoju priču Dajana i dodaje da se u Americi susretala sa raznim izazovima.

–Nisu me odmah prihvatili. Iako su Amerikanci navikli na strance, ja nisam dobro pričala engleski na početku i dešavalo mi se da me ismevaju, da mi se nasmeje ceo razred. Bili smo tinejdžeri i to mi je nekako danas prihvatljivo da taj uzrast ne prihvata razlike I greške. Bila sam nesrećna prvih nekoliko godina u Americi i bilo mi je jako teško, ali sam u međuvremenu sazrela i očvsrnula– ističe glumica.

Njen život menja se korena kada je donela odluku da se preseli u Los Anđeles.

–Kad sam imala 23 godine, nakon završetka žurnalistike preselila sam se u Los Anđeles i počela sam da se bavim modelingom. Tu sam upoznala mnoge ljude iz svetskog džet seta. Kroz posao i žurke desilo se i poznanstvo sa mnogim pripadnicima svetskog džet seta – rekla je Dajana i dodala:

–Nakon pet dana življenja u Los Anđelesu upoznala sam Leonarda Di Kaprija i preko njega još mnoge poznate ljude koji su mi kasnije pomogli i sa kojima sam radila mnoge projekte. Taj krug poznatih ličnosti u Los Anđelesu je jako mali i kad vide da nisi fan, da ih ne slikaš, prihvate te i postaneš deo njihove grupe.

Jedan od najsrećnijih trenutaka u njenom životu, a kasnije i karijeri jeste kada ju je kontaktirao producent Tejlor Čin. Zahvaljujući njemu započela je glumačku karijeru, a jedna od rola pripala joj je i u filmu Džejmija Foksa „All Star Weekend“, u kojoj igraju mnoge velike holivudske zvezde.

Ova diplomirana novinarka danas je uspešna u svetu filma u Americi, a druži se sa Leonardom Di Kaprijem, Šer, Evom Longorijom i rado posećuje žurke na koje dolaze Bijonse, Rijana i drugi. Na Instagramu je prati preko 700 hiljada ljudi i jedna je od holivudskih glumica na čiji izgled retko ko ostane ravnodušan.

Inače, Dajana je producirala film “Impuls” koji će premijeru doživeti u Beogradu 27.8. u MTS Dvorani.

(GRAND)