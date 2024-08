JA SAM ČOVEK OD MOMENTA: Sale Tropiko otkrio kakav je kad popije koju čašicu više

ALEKSANDAR SALE CVETKOVIĆ, pevač i frontemn "Tropiko" benda u emisiji „Pun gas“ otkrio je kako izgledaju oni momenti kada privatno uživa na veseljima.

Foto: Milan Ilić

On je priznao i da poput svakog čoveka od krvi i mesa voli da se opusti uz koju čašicu više.

Foto: Milan Ilić Naime, Sale je od onih koji nemaju omiljenu pesmu, štaviše, svaka ga pogodi ako je atmosfera na nivou.

-Ja volim muziku i neretko se odazovem na slavlja što kolega što privatno i volim da zapevam na tim prilikama. E sad to što si me pitala da li dajem bakšiš, to je stvar kulture. Ja sam čovek od momenta, nemam omiljenu pesmu, sve volim. Što se tiče te muzike koja dira u srce, svašta nešto me dirne, ako sam prekoračio čašicu i ako me pukne, može svaka da me pogodi – rekao je Sale, koji kaže da je nastupe tokom radne sedmice prebacio na vikende da bi više vremena provodio sa ćerkama:

-Životni tempo svirki tokom čitave sedmice smo zamenili nastupima vikendom da bi preko nedelje bili tu za sebe, kako bi mogli biti za druge. Ja sam neko ko već do devet nema energije, tako da rano ležem, bukvalno s decom ili već na početku filma zaspim. Ustajem vrlo rano, između pet i šest, popijem sve kapi, čajeve, pomolim se Bogu, okadim kuću i lagano započnem dan. Ako je škola, onda budim svoje princeze i tek onda nastaje haos s njima i spremanjem, koje se uvek oduži, jer su devojčice i jer uvek postoji ono „ali“.

Foto: Novosti Pesma „Misliću na tebe“, koja je ujedno i lična karta Tropiko benda, uopšte nije bila pisana za njih, otkriva Sale, već je čekala u nekoj fioci.

-„Misliću na tebe“ nije pisana za nas, ali sam ja odigrao tako da pesma koju je napisao Dragan Brajović Braja bude na kraju naša i tako je i počeo „Tropiko bend“, ta pesma nas je obeležila – istakao je Sale.

Foto: Novosti Sale Tropiko, pored opuštanja uz čašicu, ima i hobi u kojem uživa kad god mu vremenske prilike dozvoljavaju.

-Ja za svoj ćeif vozim čopera, nisam ekstremista u vožnji, to mi je sredstvo za opuštanje, posmatram prirodu, mirišem cveće, uživam u onome u čemu ne možete dok vozite automobil. Na motoru niste ograničeni, pa je i opuštanje i uživanje maksimalno – rekao je Sale.

(REPUBLIKA)