IMALI SMO DOGOVOR: Mirza Selimović najavio duet sa Šejlom Zonić

NAKON koncerta Šejle Zonić u Sanskom Mostu, Mirza Selimović otkrio je da sprema duet sa pobednicom „Zvezda Granda“.

Foto: Dušan Petrović

Kako i sam kaže za njega su koncerti posebna čast, a iako je želeo da ostane misteriozan otkrio je deo planova koje ima sa Šejlom.

-Koncerti na otvorenom su uvek nekako posebni, s stim da ima dosta komaraca i mušica, ali preživi se na kraju. Ovaj koncert je bio dogovoren i mnogo pre nego što je Šejla pobedila, imali smo dogovor, a na kraju je sve ispalo super – rekao je on, pa najavio duet sa koleginicom:

-Prošlo je tačno deset godina od moje pobede 2014. godine, evo sada je ona pobedila. Što se dueta tiče, pokušali smo nešto da otpevamo, dobre su šanse da se to desi, videćemo.

Foto: Dušan Petrović

Mirza je za jesen je najavio dva koncerta u Beogradu, a posebno ističe činjenicu da je srećan i ponosan što ga je publika u Srbiji prihvatila.

-Verujem da će sve biti kako treba, a da li će biti trećeg i četvrtog koncerta ne znam. Ja sam zadovoljan i sa jednim, nisam očekivao ni da će ovaj drugi biti. Mislim da je publika u i Beogradu prepoznala ljubav i emociju koju šaljem sve ove godine i nadam se da će se preliti na Zagreb i Sarajevo, voleo bih da krenemo od glavnih gradova. Velika je stavr kada te u Beogradu prihvate i napuniš dve sale tog tipa – kazao je pevač i otkrio da li ima tremu pred solistički koncert:

-Ima treme, prvi put posle sedam, osam godina osećam dozu uzbuđenja i da moram da pripremam sve što ide uz to. Nekako sam osetio da je vreme sada za koncert, mnoge kolege su mi rekle šta čekam, i ja sam onda prelomio i zakazao koncert.

Foto: Novosti

Kako do ga do sada nisu pratili skandali, već se samo piše o njegovoj karijeri, zanimalo nas je kako je Mirza uspeo da sačuva svoj privatni život od medija.

-Ako se baviš ovim poslom, treba da se fokusiraš na posao, ne znam šta drugo. Razumem da uz ovaj posao ide i još dosta toga, možda medijima su zanimljive neke druge stavri. Nisam nikada voleo to, nisam bio deo toga. Tako su me prihvatili i zahvaln sam Bogu i ljudima na tome. Stalno ima tih misli da li sam trebao nešto da promenim, to je normalno. Svi mi koji se bavimo ovim poslom, kada bi nas neko odveo kod psihijatra našao bi nam jednu do dve dijagnoze. Ali je najbitnije da čovek zna da radi svoj posao pošteno – zaključio je pevač.

(GRAND)