ZABAVLJALI PUBLIKU PUNIH ŠEST SATI: Dragana Mirković i Aca Lukas zablistali u Velikoj Plani (FOTO)

FOLK zvezde Dragana Mirković i Aca Lukas održali su spektakularne koncerte na festivalu "Plan A" u Velikoj Plani na Hipodromu. Na nastupe su došli vidno raspoloženi, svako u svom stilu, a atmosfera, samo kakvu Dragana i Aca znaju da naprave, bila je uzavrela. Hipodrom u Velikoj Plani bio je ispunjen do poslednjeg mesta i to skoro više od šest sati, jer su i Draganin i Acin koncert trajali po tri sata.

Foto: Luka Stojković

Hiljade posetilaca čekalo je u Velikoj Plani da vidi svoje idole i uživa u njihovim hitovima. Na scenu se, pred publikom, prva pojavila Dragana, i to u elegantnoj crno-žutoj lateks haljini sa zanimljivim detaljima od perja. Foto: Luka Stojković

Folk diva je sve vreme igrala na sceni, ne skidajući osmeh sa lica. Koncert je počela pesmom "Umirem majko", sa albuma "Dolaze nam bolji dani" iz 1992. godine, a Dragana je fanove podsetila i na njene velike hitove iz perioda fantastične petorke "Južni vetar" kao što su "Kad bi znao kako čeznem", "Spasi me samoće", "Vatra", "Simpatija", ali i na evergrin pesme "Pitaju me u mom kraju", "Baš tebe volim ja", "Plači zemljo", "Sama", "Luče moje", "Mili, mili" i mnoge druge. Foto: Luka Stojković

Dragana je atmosferu dovela do usijanja, a uzbuđenje je raslo, kako se približavao trenutak, kada je Aca izašao na scenu. Čim se pojavio na bini, izazvao je neverovatnu euforiju. Koncert je otvorio hitom "Nisam preživeo", a zatim su se ređale ostale Lukasove numere počev od "Lične karte", "Kafane na Balkanu", "Suncokreta", pa sve do "Čivasa", "By Pass" i hita "Voliš li me". Foto: Luka Stojković

U jednom trenutku su se na bini našli i Dragana i Aca, pa su na opšte oduševljenje publike zapevali svoj duet "Sad i zauvek". Foto: Luka Stojković

Obožavaoci su čekali trenutak kada su dve muzičke zvezde zapevali najlepšu ljubavnu baladu, a sa transparentima podrške sa njima je masa pevala uglas. Tokom nastupa, kako se kaže, "igla nije imala gde da padne", a publika je sve vreme skandirala Draganino i Acino ime. Nema sumnje da su se njihovi fanovi dobro proveli i da će ove nastupe dugo pamtiti. Foto: Luka Stojković

NA BINU DOVELA I DECU

U TOKU koncerta Dragana je pozvala svu decu iz publike da joj se pridruže na sceni i zajedno sa njom pevaju hitove "Za mene si ti" i "Opojni su zumbuli". Na veliko oduševljenje svih, ali i folk dive, mališani su srećni sišli sa bine.