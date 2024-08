MIA BORISAVLJEVIĆ U VELIKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Nijednu notu u karijeri ne bih menjala (FOTO)

VAŽNO je biti svoj i pronaći svoj put. Svako od nas mora i danas, i sutra, da ima jasan cilj u životu, kao i stav i sigurnost u sebe. Jer, niko nam drugi neće pomoći, ako mi sami sebi to ne učinimo.

Foto: Privatna arhiva

Navodeći da život u njenom slučaju "piše romane", ovako na početku razgovora, za "Novosti", govori muzička zvezda Mia Borisavljević. Kao što glasi stih njene pesme "Ave Cezare" - "Samo je bitno da gori", iz svakog njenog gesta oseća se životna vatra, jer je uspešna na više polja, od muzičke karijere i privatnog fitnes posla, "Mia Body Space", kojim se bavi sa svojom suprugom i kolegom pevačem Bojanom Grujićem. Sa obe noge čvrsto na zemlji, uvek direktna i konkretna, tokom čitavog postojanja na estradnoj sceni doživljava velike pohvale, kako na račun hitova i dobrih pesama, tako i na račun svog izgleda, ali i poslednjih šest godina, kada joj, kao majci dve devojčice Eme i Tee, mogu pozavideti na zdravom vitkom izgledu i mnoge mlađe devojke.

- Hitovi mogu da budu pesme i novog zvuka i u nekom "retro" fazonu. Dobra pesma je dobra pesma i po mom mišljenju ne postoji "ovo i ono vreme". Svako vreme donelo je neki novi trend, a hitovi su uvek ostajali. Svaki posao koji se radi, bilo da je muzika ili fitnes, zahteva neku vrstu odricanja i odličnu organizaciju, ali je prelepo i zato se i jedno i drugo sa lakoćom radi. Foto: Privatna arhiva

*Nova pesma "Normalna" je naišla na dobar odaziv kod publike. Šta vas je navelo da je snimite, kada ste čuli demo snimak?

- Numeru je pisala moja kuma Jelena Trifunović i ona je nastala mnogo pre nego što sam odlučila da je snimim. Razlog zašto sam je snimila je taj što su moje kćerke na njureagovale kao nikada pre. Kada sam im je pustila prvi put, nastala je prava pometnja i žurka u kući. Tražile su je iznova i iznova. Odmah sam znala da je pesma već "kupljena". Ovo je samo uvertira za ono što spremam za dalje, te nema sumnje da ću se vratiti zvuku sa početka moje karijere.

*Na koji način ste birali pesme koje ste snimali u dosadašnjoj karijeri?

- Isključivo po osećaju u stomaku. Nikada ništa nisam snimila na silu ili zato što je neko drugi smatrao da bi to tako trebalo da bude. Intuicija me nikad nije prevarila i ne samo kada su pesme u pitanju, generalno je tako u životu.

*Tri albuma su u vašoj diskografiji, pored mnoštovo sniglova i dueta. Šta je ključ kojim i posle 15 godina karijere zadržavate svoju publiku?

- Definitivno, pesmama koje se i danas slušaju i koje su hitovi. Savršenom atmosferom na mojim nastupima, energijom kojom zračim i promenama koje su, tokom svih ovih godina, bile samo nabolje. Karijera se počinje od nule, tako sam i ja krenula, pa posle podignete cenu, ali koliko vas ljudi vole i traže, toliko ćete da vredite i trajete.

*Niste autorka pesama koje izvodite, ali utisak je da mnoge od njih izviru iz vašeg karaktera.

- Mora nešto "da me dirne", da numeru osetim kao svoju i doživim je kao biografsku. Iznesem je iz srca i onda mi se veruje. Jedino tako se stvara utisak kao da sam je sama pisala i da je lična, a nije. Sa druge strane, moji dugogodišnji saradnici me odlično poznaju i nepogrešivo znaju kakav tekst i muzika su za mene. Foto: Privatna arhiva *Ko su vam bili saveznici na putu do uspeha?

- U početku su saveznici bili svi oni koji mi nisu stajali na put, koji su pustili da se sama nosim sa svojim idejama, pre svega, to su moji roditelji. Kasnije, Bog mi je poslao Bojana u život i sada je definitivno, on moj najveći saveznik.

*Postoji li recept za trajanje na sceni?

- Rad, rad i samo rad. Naravno, trud se podrazumeva. Takođe, sluh za puls publike i novitete u muzičkom smislu, kao i nadgradnja. Nijednu notu u karijeri ne bih menjala. Najvažnije je da nikada ne poletite i da zauvek ostanete sa obe noge na zemlji.

*Šta nedostaje današnjoj muzici?

- Ne smatram da išta nedostaje. Uvek je bilo dobre i loše muzike, i nekada i sada, nema razlike.

*Čemu učite kćerke?

- Učimo ih da budu samostalne, iskrene i srećne. Foto: Privatna arhiva

SVAKO MOŽE DA SE POPNE NA BINU

*SVEDOCI smo da danas svako na neki način može da bude zvezda.

- Svakome je svoja muka najteža. Godinama sam pevala po klubovima, kafanama i diskotekama dok nisam snimila prvi album, a danas se iz kreveta preko "Tik-toka" penju na binu. Smatram da je to vreme i breme koje se promenilo, a ne da je nekome lakše ili teže. Svako može da se popne na binu, a koliko će i ko ostati na sceni, zavisi od iskustva, inteligencije, volje i snage, koju ili imate ili nemate.