NARAVNO DA MNOGI PERU SVOJE BIOGRAFIJE: Nada Obrić žestoko oplela po kolegama

NADA OBRIĆ osamdesetih godina bila je najtiražnija pevačica u bivšoj Jugoslaviji, a njene pesme koje su nastale u tom periodu pevaju se i danas.

Foto: ATA images

Nada je nedavno otvoreno govorila o karijeri i istakla da joj nije dobro kada čuje da se neke njene koleginice hvale tiražima ploča koji nisu istiniti.

–Sada ja slušam neke moje koleginice, pa kažu prodale su ne znam koliko miliona ploča, to se pominju cifre od kojih ti se mozak okreće. Pritom zaboravljaju da ih ja slušam i da precizno znam situaciju da to nije ni bilo blizu toga. Sada ni ona ne može da dokaže da je to prodala, ni ja ne mogu da dokažem da nije, te evidencije možda nema – rekla je Nada, a onda se osvrnula na sva priznanja koja je dobila do sada:

-Dobila sam sva moguća priznanja koja su ikada ustanovljenja u ovoj profesiji, nema više šta da dobijem, nije ništa izmišljeno, a da ga nisam dobila. Najdraža nagrada koju sam dobila je Povelja Grada Zvornika, za to se najviše radujem, najteže je biti pop u svom selu. To kada sam dobila, mislila sam da sam osvojila ceo svet.

Foto: Printskrin

Mnoge njene kolege pokušavaju da se danas predstave u nekom drugom svetlu i da isprave neke delove svoje biografije, a Nada je za sve njih imala i jedan savet.

-Naravno da ima toga, mnogi peru biografije, ali dobro, sve je to sastavni deo nečijeg života. Ja mojoj deci i svima kažem da vode računa šta danas rade da se ne bi sutra kajali zbog toga – istakla je pevačica.

Foto: M.Koković

Danas Nada vodi miran i povučen život daleko od medija i estrade, a kako kaže samo je brojne nagrade podsete na veliko ime koje je napravila u vremenu kada je bilo teško probiti se na estradi.

-Ta Nada Obrić me više ne zanima, lepo mi je, ostvarena sam jako. To saznanje je lepo da nisam uzalud provela život. Ostaviću iza sebe dosta toga, radila sam sa najvećim ponosom svoj posao, danas moja unuka kaže „Nano, ja sam najponosnija na tebe“, to je za mene najveća nagrada, to je smisao života – zaključila je Nada.

(GRAND)