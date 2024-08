NJEGOVA POEZIJA JE KRIK OSTATAKA ZAKLANOG NARODA KOJI JE I PROGNAN: Čuveni ratni reporter i pisac o Baji Malom Knindži

NARODNI pevač Baja Mali Knindža je stostruki fenomen jer je kroz njega progovorilo iščupano srce Krajine, rekao je ratni reporter i pisac Nebojša Jevrić.

Foto: Novosti

- Ja sam imao prijatelja koji se zvao Dule Mars. Dule Mars je bio miner iz Kistanja i njemu su mine odnele obe noge, ruku i oko. Imao je samo jedno oko i jednu ruku. Živeo je do skoro. Zvao me je Dvonogi i kaže:,,Dvonogi, idi po vino!" Ja odem po vino i onda sednemo da pijemo. Kad se podnapijemo vina, Dule Mars je tražio da mu se pušta samo jedna pesma i to sto puta - Vrati se vojvodo od Baje Malog Knindže. Baja Mali Knindža je dečak koga je inzedrio rat. Njega je rat naterao da peva i on je kroz rat propevao. On je pevao ono što su mislili njegovi drugovi borci - kazao je Nebojša Jevrić.

Nebojša kaže da su od Krajine ostali Dule Mars i Baja Mali Knindža.

- Ja njegovu poeziju, on je pesnik, doživljavam kao krik ostataka zaklanog naroda koji je još i prognan sa svog ognjišta. Nije ni čudo što ljudi u dijaspori, kada se susretnu sa muzikom Baje Malog Knindže i njegovim tekstovima, oni u tome vide jedini deo zavičaja koji im je preostao - rekao je pisac za emisiju "Mi danas" na K1.

Ističe da i danas mlade generacije iz Bloka 45 slušaju Baju Malog Knindžu, iako o ratu znaju samo iz priča starijih.

- To su kurjaci kojima su počeli da rastu očnjaci. Oni u Baji vide čitav rat. Čitavo srpsko stradanje se ogleda kroz Baju. On govori njihovim jezikom. Razumeju ga i osećaju - rekao je Nebojša Jevrić.

(alo.rs)