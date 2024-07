KONAČNO POZNATO OD ČEGA JE PREMINULA: Uzrok smrti Šinejd O'Konor otkriven posle godinu dana

TAČAN uzrok smrti irske pevačica Šinejd O'Konor (56) otkriven je nakon godinu dana od njenog odlaska, preneli su danas mediji i precizirali da je smrt rezultat hronične opstruktivne bolesti pluća i astme praćenih padom imunog sistema usled respiratorne infekcije.

Privatna arhiva

Pevačica je, kako mediji podsećaju, preminula u Londonu 2023. a potvrdu o njenoj smrti u koju su sada imali uvid, potpisao je bivši suprug Džon Rejnolds.

Bila je najpoznatija po singlu “Ništa se ne može porediti s tobom” (Nothing Compares 2 U) koja je bila na prvom mestu top lista širom sveta, podesća Njujork post.

Londonska policija je, kada je došla u stan u kojem je nađeno telo i utvrdila da je reč o Šinejd O'Konor navela da smrt pevačice nije sumnjiva.

Mediji su tada navodili da je O'Konor, koja je uoči smrti doživela i ogromnu tragediju, stanovala u penthausu koji je plaćala 3.000 funti i podsetili da je na društvenim mrežama objavila da priprema novi album i svetsku karijeru.

O'Konor je preminula 18 meseci posle smrti 17-godišnjeg sina Šejna, koji je sebi oduzeo život u januaru 2022. godine.

Šinejd je govorila da je Šejn bio "svetlo njenog života", a u poslednjem tvitu, postavila je njegovu fotografiju uz tekst da je on bio ljubav njenog života i svetlost njene duše i da se posle njegove smrti više nije osećala živom.

O'Konorova se godinama borila i sa mentalnim problemima, koji su posledica teškog odrastanja i zlostavljanja, a 2018. godine je prešla u islam i promenila ime u Šuhada Sadakat.

O’Konorova je objavila 10 studijskih albuma od kojih je drugi "I Do Not Want What I Haven't Got", objavljen u martu 1990. prodat u više od sedam miliona primeraka.

Rođena je u Dablinu 1966. godine i sa 13 godina napustila je majku i otišla da živi sa ocem, koji se ponovo oženio. Zbog krađe je završila u ustanovi za prevaspitavanje, a koju je nazivala i zatvorom za devojčice.

Iza nje je ostalo troje dece, Džejk Rejnolds, Rojsin Voters i Džošua Bonadio.

Često kontroverzna, O’Konor je bila poznata po izuzetnom vokalu, kratkoj kosi i otvorenim političkim stavovima.

Pojavljivanjem u emisiji "Saturdej Najt lajv" iz 1992. godine, u kojoj je pocepala fotografiju pape Jovana Pavla 2, izazvalo široku osudu javnosti i bojkot.

(Tanjug)

