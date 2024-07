DA SAM TO SVE SLUŠALA DAVNO BIH POLUDELA: Rada Manojlović izabrala teži put, mirnija joj glava

RADMILA RADA MANOJLOVIĆ često je na meti kritika, a jednom prilikom otkrila je na koji načlin se bori sa zlim jezicima i kako uspeva da ne pridaje značaj negativnim komentarima.

Foto: Privatna arhiva

Pevačica je otkrila na koji način živi svoj život i kako se nosi sa teretom koji nesporno u manjoj ili većoj meri ima svaka javna ličnost.

Foto: Privatna arhiva

-Ugađajte sebi i nikome drugom. To je nekako moja deviza, nije to sebičnost. Naravno, ako imate decu i njima. Ali na kraju dana svi smo u ta četiri zida i kad legneš sam sa sobom u krevet nek ti srce bude na mestu. I tebi i svakome ponaosob. Tako živim svoj život. Dobila sam razne komentare za razne svoje i izglede i ljubavne partnere. Mnogo toga je komentarisano, mnogo toga kritikovano. Da sam to sve slušala davno bih poludela tako da mi je samo bilo važno da ovde (pokazala je na svoju dušu) meni bude kako treba. Tako savetujem i druge. Jeste možda malo teži put i teško da se oslobodiš od razmišljanja drugih o tebi, ali to je najisplativije na kraju. To te sačuva živčano, zdravstveno – ispričala je Rada jednom prilikom.

Foto: Vojislav Danilov

Iako tvrdi da je tokom svih godina naučila da se bori sa kritikama, Rada kaže da je i dalje boli nepravda.

– Ne povređuju mene, nego mi je krivo što su površni i što neko ko je ozbiljan i zakopčan može da se proda kao dama, a svi vrlo dobro zate ko su i šta su i šta rade. A ja kada sam u čipkanoj providnoj haljini ili minjaku, i zato što se smejem stalno, ne pazim šta pričam, ja sam glupa obavezno, prosta, nemam manira i ne ponašam se damski. Kada pročitam ko je sve dama dođe mi da budem k– stavila je do znanja svima pevačica.

