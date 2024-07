SRPSKA GLUMICA U 43. RODILA ĆERKU: Nisam se spremala da budem mama

GLUMICA Danijela Vranješ rastala se od partnera tokom trudnoće jer su shvatili da im nikako ne ide u odnosu

Foto: Predrag Mitić

Danijela je, naime, rodila dete u 43. godini života, a kako je svojevremeno ispričala, ne smatra da je njena trudnoća u nešto kasnijoj životnoj fazi nekakvo čudo.

- Ne razumem zbog čega se ljudi toliko iščuđavaju. Živim život kakvim žive i moje svetske koleginice. Sve one izgledaju bolje i mladolikije od mene, i rađaju decu ako hoće, ali samo kod nas se javne žene tretiraju kao čuda ako se porode kasno – objašnjava Danijela i dodaje da je Monika Beluči prvo dete takođe dobila u 43, a drugo u 48. godini.

Foto: Predrag Mitić

- Nisam se spremala da budem mama. Nikada nisam ni mislila da ću to postati i ta tema nije me opterećivala. Družila sam se, putovala, živela rasterećeno i bez razmišljanja o tome hoću li se udati i imati dete. To je ljudima veliki kamen spoticanja. Mnoga deca rađaju se u pogrešnim vezama, jer se potomstvo i brak jure. Takođe, brojne divne veze su upropašćene jer parovi ne mogu da imaju decu, pa idu na vantelesne oplodnje, ženi se od hormona raspadne psiha, a zatim i odnos. Sve što je na silu, nije dobro - rekla je svojevremeno glumica, a preneo je "Stori".

Foto ATA Images

Danijela je progovorila i o ocu njenog deteta sa kojim se rastala još u toku trudnoće.

- Shvatila sam da želim dete, samo sam se mirila sa činjenicom da se to nikada neće desiti. Zaljubila sam se u njega, ali desile su se neke stvari koje su mi jasno ukazale da on nije partner sa kojim mogu da ostvarim normalnu vezu. Kada sam saznala da sam trudna, mi već nismo bili zajedno. Kao buduća majka sve sam učinila da vezi dam šansu, da budemo mama i tata i da zajedno dočekamo dete. Posle izvesnog vremena definitivno smo se rastali. Samo smo potvrdili da ne možemo da budemo par. Ali to nije pokolebalo moju želju da postanem mama, i to najbolja mama na svetu - kazala je ona svojevremeno.

Bonus video

