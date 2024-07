SREĆNA SAM ŠTO RADI SA MNOM: Viktor Živojinović postao deo Breninog produkcijskog tima

NAKON što je svojevremeno uplovio u svet šoubiznisa, Stefan je odustao od muzike, dok je na veliko iznenađenje javnosti Viktor postao deo produkcijskog tima Lepe Brene.

Foto: ATA images

Pored Bobe koji Vam je velika podrška godinama i sa kojim ste pokrenuli biznis sa čarapama, preduzetnički duh nasledili su i Vaši sinovi. Viktor se mlad otisnuo u preduzetničke vode, a načuli smo i da je počeo da se bavi produkcijom. Da li je to istina?

Foto: ATA images

-Viktor je zaista veoma kreativan, povukao je genetski na celu našu porodicu. Kreativan je kao što smo Boba, Filip, Stefan i ja. On je sada u mom produkcijskom timu i veoma sam srećna što imam člana porodice koji radi zajedno sa mnom. Ono što mi je zaista predstavljalo uvek zadovoljstvo je to što je jedno vreme Filip radio sa mnom godinu dana, pa se otisnuo u produkcijske vode. Smatram da je on naš najbolji i najkreativniji producent na području Balkana. Veoma uspešno i dobro sada radi sa našom Aleksandrom. Stefan se otisnuo iz šoubiznisa, otišao je u drugi posao, a Viktor, eto, radi sa mnom, što mi je veliko zadovoljstvo– rekla je Brena.

(GRAND)