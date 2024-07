SADA SE BAVI NEČIM SASVIM SUPROTNIM OD ESTRADE: Tamara Dragić u "Zvezdama Granda" plenila harizmom i glasom, pa napravila promenu

PRE nekoliko dana odjeknula je vest da je nekadašnja takmičarka "Zvezda Granda", Tamara Dragić postala doktor nauka.

Ova infomracija je izazvala toliko iznenađenja i oduševljenja, da smo se zapitali - koliko se zapravo govori o obratzovanju na estradi i da li znamo koje su škole javne ličnosti završavale.

A još jedan mladi pevač, odlučio je, i nakon završenog Fakulteta organizacionih nauka sa visokim prosekom, da se bavi pevanjem.

- Ja sam još 2018. godine upisala doktorske studije nakon što sam završila, osnovne i master studije na muzičkoj akademiji. Htela sam da svoje školovanje negde nastavim i zaokružim i odlučila sam da to bude kulturologija - rekla je Tamara i dodala:

- Kultura u saobraćaju je odraz opšte kulture tako da tu postoji veza. Tema moje disertacije je bezbednost u saobraćaju tj. kako pomoću savremenih alata, a to su uglavnom društvene mreže koje su svima poznate utičemo na promenu svesti kod mladih koji najviše stradaju i da posledično doprinesemo smanjenju stope stradanja u sapaobraćaju.

- Od 2019. se često susrećem sa tim takozvanim crnim statistikama i radim na poslovima koji su u vezi sa saobraćajem. S obzrom na to da su mi poznati podaci htela sam pomoću nauke da dođem do odgovora kako povećati bezbednost u saobraćaju. Mladi su prepoznati kao najugroženija kategorija. Žele da se dokažu u društvu i pred devojkama, alkoholisani sedaju za volan kao i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. S obzirom da mladi provode veliki deo svog vremena na društvenim mrežama shvatila sam da su one jako dobar alat. Mladi najviše prate ono što je nebezbedno jer im je to interesantno. Treba naći način da im se pokaže da nije kul biti bahat i voziti preko dozvoljene brzine.

Iako planira da pored naučnog rada nastavi da se bavi i pevanjem kaže da se ne oseća delom estrade:

- Ja nisam deo estrade. Ne osećam pripadnost estradi. Jedino što mi prija u vezi estrade jeste ono što ima veze sa muzikom. Sve ostalo mi ne prija.

Tamarina koleginica, Nikolina Kovač Kapor, takođe je falutetski obrazovana:

- Jako mi je drago da neko tako zdravo razmišlja u ovo vreme "ambalaže" kada se zanemaruju istinske vrednosti.

Nikolina je takođe fakultetski obrazovana, ali je muzika kao njena velika strast prevagnula:

- Ja sam završila novinarstvo na filozofskom fakultetu. To je bilo da bih udovoljila svojoj mami. Htela sam književnost, ali ona mi je rekla ti ćeš se sasvim utopiti u to, jer sam jak emotivna. Oduvek sam se, međutim, bavila muzikom i to je oduvek bila moja sporedna primarna stvar. Išla sam na solfeđo i solo pevanje.

Svetozar kaže da ga u muzici inspirišu kako je rekao standardne teme:

- Standarndo. Ljubav. Ljibavna bol. Duševna bol koju osećamo zbog ljubavi. Što je rekao Oliver Dragojevoć: "Kako ću ja bez tebe kao pesnik bez svoje boli." To je to. Kad smo mi u nekom emotivnom rastrojstvu nama je tada najbolje i da pevamo i da pišemo.

