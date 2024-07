PRIZNANJE U PRAVE RUKE: Dok uživa u blagoslovenom stanju, Katarina Živković dobila nagradu za doprinos u muzičkoj industriji (FOTO)

FOLK ZVEZDA Katarina Živković ovih uživa u trudnoći, ali istovremeno ima još jedna razlog za slavlje, kada je njeno polje karijere u pitanju.



Kaća je odlučila da se povuče iz javnosti nakon što je objavila da je u drugom stanju, a povremeno na svojim društvenim mrežama podeli neku fotografiju sa trudničkim stomakom i pokaže kako izgleda u blagoslovenom stanju. Nedavno je u krugu porordice i najbližih proslavila svoj 35. rođendan, ali juče na Katarininoj adresi stiglo je inzendađenje, koje ju je posebno obradovalo.

Naime, Kaća je dobila prestižnu nagradu od strane socijalne platforme Jutjub, jer je prešla broj od 100 hiljada pratilaca na njenom zvaničnom kanalu. Katarini je uručena zahvalnica i to sa izgraviranim njenim imenom. View this post on Instagram A post shared by Katarina Zivkovic (@katarina_zivkovic_official)

Muzička zvezda nije krila oduševljenje, te je tim povodm za "Večernje novosti" istakla da joj je ova nagrada samo još jedna potvrda, da ispravno korača estradnim nebo.

- Ovo je za mene veoma važna nagrada od Jutjuba za 100 hiljada pratilaca. Smatram da ovo nije samo moje, već zajedničko dostignuće moje publke i mene. Vrlo brzo ću se odužiti svima sa jednim velikim iznenađenjem za minule godine podrške.

Nema sumnje da ovih dana Katarina slavi svoje uspehe na privatnom, kao i na poslvnom planu i to na svoj način.