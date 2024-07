JAK RITAM I DRUGE VEČERI: Black Eyed Peas na EXIT festivalu

DRUGO veče EXIT festivala nastavlja u jakom ritmu: Na Petrovaradinsku tvrđavu stižu Black Eyed Peas, Artbat, Argy i Vintage Culture, Kobosil i mnogi drugi.

Foto: EXIT Photo Team

Tesla Universe bina EXIT festivala će večeras, 12. jula konačno ugostiti hip hop i r’n’b legende Black Eyed Peas! Na najvećoj bini festivala nastupiće i slovenački rok bend Joker Out, Alok, Azahriah i drugi, dok će za atmosferu u hramu elektronske muzike, mts Dance Areni, biti zaduženi ukrajinski dvojac koji je postao sinonim za jake bitove i razigranu atmosferu Artbat, zatim Argy b2b Vintage Culture, kao i prva predstavnica Exitovog Echosystema — Lanna.

NSNS Refreshed by Heineken Silver binu uzdrmaće Kobosil, Estella Boersma i mnogi drugi, dok će istovremeno iz svih šanaca Petrovaradinske tvrđave odjekivati najrazličitiji muzički žanrovi.

Grupa čiji je dolazak na EXIT odjeknuo među ljudima i mnoge privukao u Novi Sad, večeras izlazi na Tesla Universe binu! U pitanju je legendarni hip hop i r’n’b bend Black Eyed Peas čiji nastup je zakazan za ponoć. Pored Black Eyed Peas-a, sa Tesla Universe bine, oriće se stihovi koje nam donose rokeri iz Slovenije Joker Out, Alok, kao i Azahriah.

Foto: EXIT Photo Team

Na mts Dance Areni, drugog dana festivala izlazi duo koji je garant nezaboravnog provoda i igranja do kasno u noć, ukrajinski Artbat. Na najveći plesni podijum na svetu dolazi i mlada nada naše DJ scene, prva predstavnica Exitovog Echosystema — Lanna. Međutim, ko bude dočekao svitanje prisustvovaće istoriji. Upravo na EXIT festivalu i u hramu elektronske muzike, svoje umeće prvi put će ukrstiti legendarni Argy sa zvezdom za miksetom iz Brazila, Vintage Culture-om u b2b setu čime će okupljene uvesti u novi dan.

Ništa manje uzbudljivo neće biti ni na čuvenoj underground elektronskoj bini NSNS Refreshed by Heineken Silver. Na njoj, publiku kroz noć vodiće Kobosil, Estella Boersma i mnogi drugi, a celokupan program [1]na preko 40 festivalskih bina i zona, kao i satnica [2], mogu se naći na sajtu EXIT festivala. Na EXIT Starseeds u narednim danima stiže i osnivač benda Rage Against The Machine Tom Morello, braća Cavalera, Bonobo, Black Coffee, Maceo Plex, Sara Landry, John Newman DJ Hybrid live, Ofenbach, Steve Angelo, Altin Gün, Azahriah, Ofenbach.

Foto: EXIT Photo Team

Jednodnevne ulaznice mogu se kupiti za petak ili subotu po ceni od 4.490 dinara, dok su ulaznice za nedelju dostupne po ceni od 3.390 dinara. Sve ulaznice su dostupne na sajtu EXIT festivala [3], kao i na prodajnim mestima i onlajn [4]na stranicama Gigs Tix-a.