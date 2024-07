KAD IMAM TROŠIM: Jana otkrila na koji komad daje najveće pare

IAKO u poslednje vreme dosta eksperimentiše sa izgledom, pogotovo kada je u pitanju frizura, Jana Todorović obećava da neće odstupati od svog prepoznatljivog stila.

Foto: Novosti

Kaže da uvek tačno zna kako želi da izgleda, u šoping ide samo sa ciljem da kupi nešto konkretno, a crna boja za nju je uvek pogodak.

Foto: Novosti

Da li slepo pratite modne trendove ili ono što je moderno prilagođavate svojim potrebama?

– Pa, naravno da sve prilagođavam nekom svom stilu, ali ne sad slepo da moram da obučem to što je u trendu, već jednostavno gledam da to pre bude nešto što meni lepo stoji, da prikrijem ono što, možda, ne treba da se vidi, a da istaknem ono što treba da se vidi. Dakle, dešava se da ukombinujem neki trendi detalj u svoju garderobu, ali stvarno ne po svaku cenu, već samo ako i kada se to meni stvarno dopada.

Koje boje preovlađuju u vašem ormaru?

– Imam dosta crnih haljina i, generalno, dosta crne garderobe u ormaru. Ugodno se osećam u crnom. Mada, dosta me kritikuju zbog toga u poslednje vreme, iako to spada u pozitivne kritike, traže od mene da se malo izvučem iz toga, pa eto, zato sada i nastojim da donekle pobegnem iz crne boje.Doduše, crna je uvek moderna i elegantna i uvek je pogodak!

Foto: Privatna arhiva

Da li imate proverenu kombinaciju za svaki dan?

– Naravno da imam! To su trenerke, patike, ravne čizme, sad za ovo vreme pogotovo. Što se tiče tih nekih svakodnevnih varijanti, uopšte se ne opterećujem, osećam se udobno šta god da obučem.

Imate li modni fetiš?

– Nemam.

U kom modnom stilu sebe ne vidite i šta nikada ne biste obukli?

– Iskreno da kažem, nisam razmišljala o tome. Eto, možda nešto što je preterano usko, neke helanke koje mi ne pristaju, to recimo ne bih nikada obukla.

Foto: Novosti

Idete li u kupovinu radije ciljano kada vam nešto treba ili volite da kupujete kad naletite na nešto što vam se dopadne?

– Idem u kupovinu kada mi nešto zatreba, a od onih sam osoba koje tačno znaju šta hoće za koju priliku. Svoje odlaske na nastupe, mislim na ove u inostranstvu, ne koristim za šoping. Ne moram da kupim nešto sebi samo zato što mi je usput, nisam, prosto, takva. Kad radim, radim, volim da se lepo pripremim za nastup, a ne da stvaram sebi obavezu i jurim po gradu, a kada mi treba šoping, ciljano idem u šoping. Desilo mi se, možda, nekoliko puta da sam se u prolazu zalepila za nešto u izlogu, obično primetim neku obuću ili torbu, ali generalno ne. Vrlo retko kupujem tako. Jednostavno, volim kad idem da radim da idem da zaradim novac, a posle, kad hoću da ga potrošim, idem s tom namerom da nešto kupim i da ga potrošim.

Sami ili u društvu?

– Volim da idem sa sestrom ili sa kumom, jer mi one dosta pomažu. Znaju da procene kako mi nešto stoji i ja verujem u njihov istančan ukus, koji je vrlo sličan mome. Postoje dve-tri osobe s kojima mi prija da šopingujem!

Čije modne savete uvek poslušate?

– Ja sam osoba koja veoma poštuje ljude, a voli i da posluša. Ne mogu reći da svačiji savet uzimam zdravo za gotovo, ali ako vidim da je neko dobronameran, obično od takvih savet prihvatam.

Foto: Novosti

Koliko se ono što ste vi na sceni razlikuje od onoga što ste privatno?

– Pa, mnogo. Razlikuje mi se garderoba, u zavisnosti od toga gde nastupam i kojim povodom – da li je to diskoteka, restoran, neko privatno veselje, svadba, jer ne dolazi ista struktura ljudi na tako različita mesta. Znači, moram ponešto da prilagodim ambijentu i godinama ljudi koji tu dolaze. Tamo gde su stariji ne mogu baš da dođem u majici i farmerkama, kao da sam pošla u diskoteku, a i na privatnim veseljima moram da budem svečanije odevena, scena zahteva neku glamurozniju garderobu od uobičajenih nastupa i tako dalje.

Za šta ne žalite da izdvojite velike sume novca, a za šta vam je žao?

– Meni nije žao da dam novac ako mi se nešto sviđa i nikada ne žalim kad nešto kupim, čak i ako se ispostavi da mi to ne odgovara. Nikada se ne kajem, jer i ako meni ne treba, hvala Bogu, uvek imam kome da poklonim i uvek se nađe neko kome to dobro dođe. Imam dosta familije, sestru, sestričinu i uvek nekome poklonim.

Da li vam se desilo da kupite nešto što ste kasnije obukli jednom ili nijednom?

– Iskreno da kažem, nije. Ja sve obučem bar jednom, a ako uvidim da mi ne stoji baš najbolje, onda prosledim dalje rodbini ili prijateljima. Često idem u šoping da obnovim garderobu, pa u tom slučaju moram da ispraznim ormare u kojima su isto tako kvalitetne stvari. Drago mi je kada na taj način usrećim još nekoga, jer znam kako sam se ja osećala kada je meni tako neko poklanjao i sećam se koliko sam se ja tada radovala. U to vreme nisam mogla ni da zamislim da ću i ja jednog dana biti u situaciji da poklanjam, da ću živeti ovako kako danas živim. Ranije bih se obradovala kada mi neko nešto pokloni, a danas ja uživam u lepoti darivanja! Pažljiva sam, volim da poklanjam i volim da obradujem ljude.

Foto: Printskrin OTV Valentino

Obično se kaže da žene šopingom prevazilaze probleme. Da li je i kod vas tako?

– Ne, ne, iskreno ne. Jednostavno, kad naiđe neki problem, mirna sam osoba i sednem, odmorim se malo, popijem kaficu, jer me kafa opušta, ili uzmem nešto da radim, da zaboravim, da skrenem te neke misli, ako ih imam.

Pogađaju li vas kritike tzv. modnih žirija?

– Ne. Svako ima pravo da kaže šta misli, a ja se vodim onom izrekom da nije važno šta se piše, nego ko piše i ko to kaže. Naprosto, i ti što kritikuju moraju od nečega da žive, premda su i oni sami imali dosta promašaja. Umela sam, na primer, da se pojavim u nekom fenomenalnom izdanju, a neki od njih su to iskritikovali – da je haljina jeftina, ili cipele, a pošto je to bilo nešto što je koštalo mnogo, uvidela sam da ni oni često nemaju pojma. Oni samo gledaju sliku i kako se nešto slika.

Foto: Novosti

Čiji vam se modni stil dopada kod nas, a čiji na svetskoj sceni?

– Na svetskoj sceni mnogo mi se sviđa Dženifer Lopez i ona mi je uvek – vau! Imam prijateljice koje su je viđale na nekim privatnim zabavama uživo i potvrdile su mi da tako izgleda još lepše. Takođe mi se dopada kako izgleda Bijonse. One su obe elegantne i provokativne u isto vreme. Mada, i kod nas ima dosta mojih koleginica koje to dobro rade – umeju lepo da se obuku i iznesu to na sceni.

Da li obraćate pažnju na detalje?

– Volim da imam dobar sat i dobar nakit. Na sceni, naravno, može da dođe u obzir i bižuterija, ako se dobro uklopi, a lepo se slika. Privatno, ipak, volim da imam nešto vrlo kvalitetno.

Volite li da eksperimentišete sa frizurom?

– U poslednje vreme baš mnogo! Ne znam ni ja šta mi je, jer ja to inače ne radim često. Već trinaest godina na estradi – Jana je uvek ista! Crna ravna kosa, eventualno neke lokne za novogodišnja snimanja, tako da sam sad, možda, malo i preterala, ali neću odstupiti od tog nekog svog prepoznatljivog stila. Ostaću crnka – to neću menjati!

