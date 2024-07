OD NJIH NIJE MOGLA NIŠTA DA SAKRIJE: Oni su proveli su šest meseci sa Milicom Pavlović (FOTO)

REGIONALNA muzička zvezda Milica Pavlović je pre desetak dana održala spektakularna koncerte u Novom Sadu i Zagrebu, a sudeći po komentarima i reakcijama na društvenim mrežama, koje se još uvek ne stišavaju, publika sa ogromnim nestrpljenjem iščekuje nastavak turneje i da popularna pevačica otkrije nove datume i gradove u koje stiže “Lav”.

Publiku je posebno oduševilo to što je reč o spektaklu koji traje tri sata, ali je svaki momenat deo dobro osmišljenog i uvežbanog šou programa. Foto: Mina Dishlenkovich/Benny Gaši

Od kompleksnih koreografija, preko benda i live pevanja, pa sve do grafika, scenografije, specijalnih efekata i pirotehnike, sve je do najsitnijih detalja bilo usklađeno, a kako i ne bi kad su Milica i njen tim za ovakav spektakl angažovali više od 300 ljudi koji su mesecima konstantno radili na projektu.

Pavlovićeva je posebno dosta vremena provodila u Zagrebu, gde je zajedno sa koreografkinjom Helenom Janjušević i rediteljem Igorom Barberićem, a zatim i sa ekipom od 16 plesača detaljno uvežbavala sve koreografije i plesne tačke. Foto: Mina Dishlenkovich/Benny Gaši

S obzirom da je pomenuta ekipa provela najviše vremena sa Pavlovićevom i da su imali prilike da je bolje upoznaju, njihovi komentari na društvenim mrežama dovoljno govore šta misle o našoj pevačici.

Nakon komcerta u Zagrebu, Milica je od njih dobila brojne hvalospeve, lepe reči i reči podrške.

- Još nešto moram dodati, za sve one koji vole Milicu kao artista, ovo ludilo koje vidite dok je na stageu, energiju koju nesebično prenosi publici svojoj… Sve to radi i u dvorani, fokusirana i spremna na rad, te uz sve to misli na svakog plesača i na sve nas. Ne znam koliko mozgova ima, ali mora da ih je minimalno deset, jer ponekad se pitam kako stigne sve - napisala je koreografkinja ispod jednog Miličinog posta, a zatim su se nadovezali i plesači koji su istakli da im je čast što su nastupali zajedno sa njom, da se dive Milici i da su je u toku procesa i rada na projektu mnogo zavoleli. Foto: Mina Dishlenkovich/Benny Gaši

Fanovi popularne pevačice su bili posebno oduševljeni komplimentima i lepim rečima koje je Milica dobila od kompletne ekipe, te su konstatovali da su upravo oni otkrili njeno pravo lice.