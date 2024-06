NJENA OKA DVA: Adil Maksutović za "Novosti" o novoj pesmi, letnjoj turneji, planovima (FOTO/VIDEO)

PRIJA mi kada me nema često u javnosti, a u medijima sam kada imam nešto novo da ponudim publici. Na moje veliko zadovoljsto, sada je to nova pesma, koja je izašla pre 48 sati „Njena oka dva“ i moram da priznam da je potpuno drugačija i nova, a sa druge strane u fazonu kao što su stariji brži hitovi sa početka moje karijere „Najbolji grad na svetu“, „Hitno“, „Ista ja“, „Lepotice“, „U glavi nisam sam“. Za sada su samo pozitvni komentari i drago mi je zbog toga.

Foto: Novosti

Govori ovako za „Novosti“ popularni pevač Adil Maksutović, nekoliko minuta nakon nastupa u jednom beogradskom klubu na Ušću, gde je sinoć, između ostalog na svom nastupu promovisao muzički novitet. Beogradska publika je sa Adilom pevala uglas njegove velike hitove, kao što su „Ne mogu bez tebe“, „Zajedno smo mnogo toga prošli“, „Veruj u nas“, „Ne kidaj mene od sebe“, „Moje si nebo“ i mnoge druge, od prve do poslednje reči.

Na pitanje, da li očekuje da će nova pesma postati hit, Adil ističe da poslednju reč uvek daje publika, jer postoje stvari koje su popularne, a koje u isto vreme ne moraju da se njemu ili bilo kome dopadnu. Foto: Novosti

Pored izvođačkog dela, pevač je „umešao prste“ i u samoj izradi pesme, što se tiče teksta i muzike.

- Radio sam melodiju, a što se tiče teksta, on je malo prepravljen. Naime, pojedini stihovi su nastali pre 12 godina, koje je napisala moja draga, nalažost, pokojna drugarica Katarina Jovanić, koja je između ostalog, za mene uradila mnoge hitove i lepe pesme „Laku noć“, „Sinovi tuge“, „Maskenbal“, „Ljubi me po sećanju“. Stajao je taj tekst toliko godina, nedavno sam uradio melodiju i istog momenta sam se setio tog teksta, u procesu rada sam dodao nešto svoje i prepravio i u tom delu, kako bi se sve uklopilo i nastala je nova pesma. Foto: Novosti

Adil je delom radio i spot, koji je sniman na Zanzibaru:

- Ne radim samo ono, što ne znam da radim (smeh). Bog mi je dao i taj dar i moram da se zahvalim saradnicima koji imaju razumevanja za moje želje i svi zajedno ih realizujemo. Bilo je jako zabavno na snimanju, jer nismo ni znali kako će na kraju da bude finalni proizvod. Moj dragi Ljuba Radojević, koji je režirao spot i ja, koji sam „na licu mesta“ pisao scenario, uradili smo na najbolji mogući način. Jedva čekam i da objavim „mejking of“, (iza kamere), kako smo se lepo zabavljali na snimanju i kako nismo imali plan za „finale“, ali je sve super ispalo. Foto: Novosti

Za Maksutovića ovog leta nema odmora, kalendar je ispunjen nastupima širom regiona.

- Letnja sezona je počela koncertima i nastupima. „Ugrabiću“ samo desetak dana za odmor sa porodicom, a nakon toga, spisak za nastavak je dugačak, sve do kraja ove godine – veli Adil. Foto: Novosti

Pamte se njegovi koncerti u Sava centru koje je održao 2017. i 2019. godine, a on ističe da li planira sledeći:

- Za sada nemam to u planu i neizvodljivo je da išta bude ove godine, jer velika je to organizacija. Voleo bih možda u 2025., ako se poklope kockice, pa neka to bude stadion „Tašmajdan“, ali o tom potom – zaključuje nam popularni pevač. Foto: Novosti

Adilovu novu pesmu i spot "Njena oka dva", pogledajte i poslušajte u videu ispod: