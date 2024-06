DESILE SU SE PROMENE NA MUZIČKOJ SCENI: Ivana Selakov za "Novosti" o aktuelnim temama i svojim novitetima (FOTO)

VOLIM da radim u Beogradu. Iskreno, ne pamtim kada sam više radila nego ove godine. U februaru sam bila na odmoru, na Baliju, napunila sam baterije i sada radim i nastavljam punom parom, jer ovo je period (letnje vreme) kada ima najviše posla, za nas pevače, uključujući primorje i region.

Ovako, za „Večernje novosti", govori pop zvezda Ivana Selakov, koja svojim koncertima i pesmama dodatno zagreje publiku u ove letnje dane.

- Bilo mi je bitno da me publika prihvati i drago mi je zbog toga što su moji nastupi posećeni – rekla nam je Ivana, koja je u poslednje vreme promovisala drugu duetsku pesmu „Kamata“, koju je snimila sa kolegom Amarom Giletom Jašarspahićem.

- Ponovo smo se ukrstili posle četiri godine Gile i ja. Tada je izašla pesma u vreme korone, što je bio pomalo riskantan potez jer nikom nije tada bilo do muzike. Ali mi smo rešili da objavimo pesmu. Još smo tu zaključili kako se super slažemo, da nam se slažu boje glasova. Javio nam se producent i pošto nam se dopala pesma, rešili smo da je snimimo – kaže Ivana i dodaje da je zadovljna kako pesma prolazi kod publike, kao i da se ne opterećuje pregledima na digitalnim platformama, jer današnje vreme hiperprodukcije ne zna za granice.

Koliko se muzička scena promenila od mometna kada je ona počela muzičku karijeru, u odnosu na današnju, za naš list pop zvezda ističe da je sve to normalno.

- Premenila se u svakom smislu. I kada je reč o stilu, kao i u žanru. To je normalno, jer i kada sam ja kretala da se bavim ovim poslom, bila je aktuelna i slušala se jedna vrsta muzike, ali sve to dođe do nekog kruga, pa krene iz početka – govori i da kod sebe ima dva demo snimka za nove pesme koje će uskoro objaviti, ali da ne žuri sa rokovima.

Na početku svoje karijere Ivana je snimila duet „Ako je do mene“ sa pokojnim pevačem Darkom Radovanovićem, kome se navršilo 13 godina otkako je izgubio život u saobraćajnoj nesreći na obilaznici oko Beograda, u blizini Ostružničkog mosta.

U razgovoru sa našom ekipom Ivana se prisetila prijateljstva sa njim, ali i da je i dan-danas u bliskom kontaktu sa njegovom porodicom, suprugom Majom i kćerkom Larom.

- Darko je to zaslužio, da se ta pesma peva. Uvek ga se setimo kakav je sjajan pevač, radnik, drugar i kolega bio. O njemu stvarno sve najlepše, zaslužio je da ga se setimo – zaključila je pop zvezda.