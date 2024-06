PRESREĆNA SAM, ONA JE PRAVI DIJAMANT: Prva izjava mentorke Cece Ražnatović, nakon pobede Šejle Zonić (FOTO)

POBEDNICA muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" za 2024. godinu je Šejla Zonić, a odmah nakon finala za "Večernje novosti", oglasila se njena mentorka, najveća balkanska estradno-muzička folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović.

Foto: Novosti

Kako su prva dva mesta zauzeli Šejla i Miki Sekulosvki, njend dva takmičara, Ceca ističe da je ponosna i srećna zbog svega.

- Presrećna samejla je stvarno gotov proizvod, ona je zaista brilijant, došla ovde kao izbrušeni dijamant. Samo je pitanje bilo kako je useravati, kroz neko svoje iskustvo i u dogovoru sa njom sam je usmeravala, šta ćemo i kako ćemo. Miki je takođe zbrušeni dijamant, njega sam usmeravala šta je dobro za publiku, za energiju. Shvatila sam gde će da se najviše da, i zato služe mentori - zadovoljno rekla nam je Ceca i nastavila: Foto: Novosti

- Ovo što su ovo dvoje ljudi napravili večeras i svih 20 takmičara u finalu, to je ljudi samo njihovo delo. Niko time ne može da se okiti. To je samo njhovo delo, dar od Boga i ništa više – kaže folk diva, koja nije mogla da sakrije sreću. Foto: Novosti Ceca se osvrnula i na devetomesečni rad sa Šejlom i drugim njenim kandiatom Mikijem Sekulovskim.

- Bosna je odradila svoje, region je odradio svoje, nagradio je po pravdi. Njih dvoje i tako treba zaista da bude, svaka čast svima. Drago mi je da publika ima sluha, da čuje i da zna šta valja. Srećna sam, ovo je Božija pravda, apsolutno. Foto: Novosti Ceca je jedini mentor, čiji su se dva kanditata našla u superfinalu i između kojih se birao pobednik.

- Potpuno sam objektivna, Šejla i Miki tu takva sva dragulja, jedan bosanksi, drugi makednonski i trebali su da budu tu, gde su bili - ali su nijasne odlučivale. Generalno ove godine je bila fantasična ekipa takmičara, to se videlo i čulo tokom cele sezone. Foto: Novosti Za kraj razgovora za "Novosti", muzička zvezda je istakla da se raduje izlasku pesme sa Vojažem, ali i da će svoj rođendan proslaviti, tako što će se odmoriti. Foto: Novosti - Tako se poklopilo, to je bila njegova želja, a uz to njemu izlazi i kompletan album, tako da bolje nije moglo da bude - zaključila nam je Ceca.