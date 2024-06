NEKA BUDU ONO ŠTO JESU: Viki Miljković na najbolji mogući način podržala svoje kandidate (FOTO)

VIKI MILjKOVIĆ vredno je radila sa svojim kandidatima tokom cele sezone "Zvezda Granda".

Foto: Novosti

Ona je zadovoljna kako su se spremili za finalno veče. Pevačica je jedina iz žirija koja je svoje kandidate vodila u Tursku.

- Utisci od ove sezone su mi fantastični, bilo je puno dobrih pevača i u mom timu i u drugim timovima i neka pobedi najbolji - rekla je Viki i otkrila šta je poručila kandidatima pred početak finala:

- Poručila sam im da budu jaki, da nemaju tremu, da brane boje našeg tima i da pobedimo.

Pevačica je istakla da je zadovoljna svojim kandidatima za koje je imala samo reči hvale.

- U mom timu imam tri kandidata koji su u finalu. Svo troje su fantastični. Jako su dobri, dobro izgledaju, to je bitno za scenu. Pa sad, videćemo. Puno je dobrih pevača.

Pre dve godine u "Zvezdama Granda" pobedu je odneo upravo njen kandidat Nermin Handžić, sa kojim ima vrlo blizak odnos, a na pitanje da li postoji šansa da će joj i neko od ovogodišnjih takmičara isto tako prirasti za srce rekla je:

- Nermin je postao na neki način deo naše familije. I prosto to se sklopilo. Da li će sa nekim drugim biti isto tako ne znam, to se prosto desilo. On je fino dete, lepo se druži i sa našim Andrejem